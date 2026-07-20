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Vídeo: behind the scenes of the Rodri–Otamendi clash on World Cup night

Rodri
Nicolás Otamendi
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
España
Argentina
EE. UU.

¿Qué pasó tras la final del Mundial 2026?

Tras ganar España 1-0 la final del Mundial 2026, Rodri intentó consolar a Otamendi, pero el argentino le recriminó las declaraciones previas de la selección española.

Un vídeo de «DAZN» muestra que, tras el pitido final, Rodri se acercó a consolar a Otamendi, quien lo recibió enfadado y le reprochó las declaraciones del vestuario español previas al partido.

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Otamendi le espetó: «No deberías haber hablado antes del partido, habla menos, tío. Os habéis pasado toda la semana lloriqueando y quejándoos... tú y Laporte».

Rodri replicó: «Te tengo respeto...», pero Otamendi insistió: «Yo también te respeto, pero no deberías hablar antes del partido, ¿lo sabes?».

Rodri preguntó: «¿Qué he dicho yo?», y Otamendi replicó: «¿Y Laporte? ¿No has visto lo que dijo esta semana? No habéis hecho más que quejaros y lamentaros ante los árbitros».

Laporte había acusado a los árbitros de favorecer a Argentina, mientras que Rodri no se había pronunciado.

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