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imago-sport-1080559210.jpgZUMA Press Wire
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Vídeo: Al Shanif afirma que el Al Ittihad es un equipo perdido y sin nivel técnico

Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
1ª División
Arabia Saudí

¿Qué dijo el famoso comunicador?

El famoso presentador Khaled Al-Shanif realizó unas declaraciones incendiarias en las que atacó al equipo y a la directiva del club Al-Ittihad, tras el sorprendente empate ante Al-Khaleej, por un gol a uno, en la primera jornada de la Roshn Saudi League.

Al-Shanif dijo en su programa "Dawrina Ghair": "El Al-Ittihad no ha cambiado respecto a la temporada pasada, una aparición catastrófica en la primera jornada; es un equipo perdido, técnicamente nulo y que no ofrece nada nuevo".

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Y añadió: "La directiva es catastrófica, no hay fichajes, además de la falta de adaptación del grupo entre sí, y no sé hasta cuándo va a continuar esta situación".

Continuó: "Si fuera aficionado del Al-Ittihad no acudiría a los partidos, porque no hay ningún indicio de mejora en la situación, y que Dios ayude a la afición".

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Y concluyó: "¿Cómo pasó este equipo de ser un competidor por el título a ser nombres sin identidad? Debe haber algunos movimientos para salvar al club".

El Al-Ittihad atraviesa una de sus peores etapas desde la temporada pasada, debido a los desórdenes administrativos, la marcha de estrellas, los malos niveles técnicos y otras cuestiones difíciles.

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