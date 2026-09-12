El gol del empate que anotó Abdullah Al-Hamdan para el Al-Nassr frente al Al-Khaleej, en la jornada 7 de la Roshn League, no fue una simple reacción en el marcador, sino que trajo consigo un momento histórico sin precedentes, después de que otorgara al "Al-Alami" un récord mundial que se había mantenido durante largas décadas a nombre del River Plate argentino.

Al-Hamdan marcó el gol del empate para el Al-Nassr en el minuto 82 de la segunda parte con un remate potentísimo, pocos minutos después de saltar al campo.

El Al-Nassr alcanzó el partido número 94 consecutivo en el que consigue mover las redes en la competición de la Roshn League profesional, convirtiéndose en el poseedor de la racha goleadora consecutiva más larga en partidos de liga a nivel de las ligas del mundo, superando el récord histórico que había logrado el River Plate.

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El gigante argentino había marcado en 93 partidos consecutivos de liga durante el periodo comprendido entre los años 1936 y 1939, antes de que llegara el Al-Nassr e igualara esta cifra, para después romperla oficialmente con el gol de Al-Hamdan, colocando así al equipo saudí, en solitario, en la cima de este logro histórico.

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La racha histórica del Al-Nassr comenzó el 8 de diciembre de 2023, cuando logró vencer al Al-Riyadh por 4-1, después de que el enfrentamiento ante el Al-Hilal, el día primero del mismo mes, fuera el último partido de liga en el que el equipo no consiguió anotar ningún gol, y que terminó con su derrota por tres goles a cero.

Y desde esa fecha, el Al-Nassr no ha conocido un camino cerrado ante las redes en la Roshn League, y continuó marcando partido tras partido, hasta alcanzar los 93 partidos consecutivos, igualando la racha histórica que había logrado el River Plate hace casi nueve décadas.

El River Plate había logrado su racha récord entre el 13 de septiembre de 1936 y el 4 de junio de 1939, antes de que el Al-Nassr consiguiera igualarla, para después arrebatarle la cifra durante el partido de hoy, convirtiéndose el "Al-Alami" en el poseedor de la racha goleadora consecutiva más larga en partidos de liga.

Con este logro, el Al-Nassr escribió una nueva página en la historia del fútbol, tras romper un récord que se había mantenido en pie desde los años treinta del siglo pasado, convirtiéndose el gol de Abdullah Al-Hamdan en testigo de uno de los momentos más destacados en la historia del club y del fútbol saudí.