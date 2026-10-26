Mohammed Al Deayea, leyenda del Al Hilal, rompió su silencio para aclarar la verdad sobre sus recientes declaraciones acerca de Salem Al Dawsari, capitán del conjunto capitalino, después de que estas provocaran amplias críticas entre la afición del club, a raíz de sus comentarios sobre las posibilidades de que el jugador regrese al once titular tras recuperarse de su lesión.

Al Deayea había generado polémica durante su aparición en el programa "Dawrina Gheir", cuando señaló que Salem Al Dawsari podría tener dificultades para volver al once titular, debido al factor de la edad y a la falta de la puesta a punto necesaria tras un largo periodo de ausencia, algo que enfureció a un sector de la afición del Al Hilal que consideró que sus palabras restaban valor al capitán del equipo.

Al Deayea defiende su postura sobre el capitán del Al Hilal

La leyenda del Al Hilal respondió a las críticas a través de un tuit publicado en su cuenta de la plataforma "X", asegurando que no dijo que Salem Al Dawsari no tuviera cabida en el equipo, sino que habló de la necesidad de que recupere su puesta a punto física para poder competir por un puesto en el once titular en medio de la constelación de estrellas que hay actualmente.

Al Deayea afirmó: "Lo primero, mis palabras son claras sobre la estrella Salem Al Dawsari, y yo no dije que Salem no tenga cabida en el Al Hilal. Salem es una de las leyendas del fútbol asiático, y no solo del fútbol saudí o del Al Hilal".

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Y añadió: "Yo hablo de la situación de Salem tras la lesión y la larga ausencia, y las lesiones a los 35 años siempre requieren una mayor atención a la puesta a punto física para que el jugador pueda recuperar su nivel y esforzarse al máximo".

Un mensaje contundente a sus críticos

Al Deayea subrayó que el regreso de Salem Al Dawsari al once titular requiere de él un gran esfuerzo para recuperar su nivel, expresando su confianza en la capacidad del capitán del Al Hilal para lograrlo y reafirmando su apoyo de cara a la próxima etapa.

Explicó: "Si Salem Al Dawsari quiere volver y jugar de titular, necesariamente tiene que esforzarse al 200% para poder competir por un puesto titular en medio de las estrellas que hay actualmente, y es capaz de ello, si Dios quiere".

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Al Deayea también mostró su confianza en la capacidad de Salem Al Dawsari para liderar a la selección saudí en el futuro, afirmando: "Y Salem, si Dios quiere, es quien nos liderará como capitán de la selección en la Copa de Asia".

La leyenda del Al Hilal concluyó su mensaje recalcando que el objetivo de las antiguas estrellas del club es el bien y la estabilidad de la entidad, dirigiendo un mensaje a quienes lo acusaron de tergiversar su postura o de intentar generar polémica, al decir: "Y nosotros, como antiguas estrellas, siempre estamos del lado de la entidad y la apoyamos, y nuestro objetivo es el bien del club y su estabilidad. En cuanto a quien quiere pescar en río revuelto, les digo una sola palabra: ya pueden soñar".

Al Deayea aseguró que el vídeo de sus declaraciones originales deja clara su postura, rechazando lo que describió como una tergiversación de sus palabras y una alteración de su significado, de modo que el asunto del regreso de Salem Al Dawsari al once titular seguirá siendo uno de los temas que ocuparán a la afición del Al Hilal en el próximo periodo.