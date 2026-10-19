Vídeo: Al Brikan rompe su sequía en la Roshan League

Firas Al Buraikan rompió su sequía goleadora en la Roshn Saudi League la noche de este lunes ante el Al Feiha.

El Al Ahli venció al Al Feiha por 3-2 la noche de este lunes en el estadio de Al Majmaah, en la décima jornada de la Roshn Saudi League para profesionales.

El delantero del Al Ahli tuvo que esperar hasta su novena participación en la Roshn League 2026-2027, y la tercera como titular, para firmar su primer gol en la competición esta temporada, mediante un penalti que transformó con éxito en el minuto 59.

Al Buraikan fue titular hoy para suplir la ausencia del primer delantero del Al Ahli, Ivan Toney, máximo goleador de la competición (11 goles), debido a su lesión en la articulación de la pelvis.

El Al Ahli logró llevarse el partido pese al empate del Al Feiha tras el gol de Al Buraikan, ya que "El Elegante" marcó el tercer tanto por medio de Artem Bondarenko, quien brilló tras entrar en sustitución de Ziyad Al Johani, pues el ucraniano anotó dos goles que contribuyeron a arrebatar los tres puntos.

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