El delantero de la selección saudí Firas Al Buraikan afirmó, tras la coronación de Arabia Saudí con el título de la Copa del Golfo "Golfo 27", que lo conseguido es motivo de orgullo y honor para los jugadores y la afición.

Al Buraikan contribuyó a devolver a la selección saudí al podio de campeones de la Copa del Golfo por primera vez desde 2003, después de marcar el segundo gol en la victoria por 2-0 ante los Emiratos Árabes Unidos en el partido final, la noche del martes.

Al Buraikan declaró a "Asharq Al Awsat": "Lo que ha ocurrido es orgullo y honor", y añadió que "todos los partidos del torneo fueron difíciles, pero los hicimos fáciles", según sus palabras.









Y continuó: "Si Dios quiere, lo que viene será mejor. Todos aspirábamos a este torneo, y nos queda otro torneo", en referencia a la Copa de Asia 2027, que el Reino acogerá a principios del próximo año.

Al ser preguntado por el gol más bonito del torneo, Al Buraikan respondió: "Mi gol contra Omán", sin especificar si el primero o el segundo, ya que marcó dos goles en la portería de los omaníes, para después asegurar que su gol más bonito es "la coronación con la Copa del Golfo".

Firas Al Buraikan obtuvo el premio al mejor jugador del Golfo 27, después de marcar 3 goles.