Abdullah Al Hamdan no esperó mucho para responder a la confianza de su entrenador australiano Ange Postecoglou, después de que el delantero del Al Nassr lograra perforar la portería del Al Faisaly de forma temprana, durante el enfrentamiento que reúne a ambos equipos en la jornada undécima de la Roshn Saudi League de profesionales.

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Al Hamdan marcó el primer gol del Al Nassr en el minuto cuatro de la primera parte, para dar a su equipo una ventaja temprana y confirmar a su entrenador que la decisión de alinearlo como titular en detrimento del brasileño Angelo Gabriel podía dar sus frutos, tras recibir la oportunidad de jugar junto a Cristiano Ronaldo en la línea ofensiva.

El gol tiene una importancia especial para Al Hamdan, ya que es el cuarto que suma en la presente temporada, con lo que continúa sus intentos de demostrar su capacidad para aportar en ataque, aprovechando la oportunidad que recibió en el once titular.

Postecoglou había decidido realizar un cambio llamativo en la alineación del Al Nassr ante el Al Faisaly, dejando fuera a Angelo del once inicial y apostando por Al Hamdan, con un planteamiento 4-4-2, en una decisión que dio al delantero saudí la oportunidad de moverse cerca de Ronaldo en lugar de contar con Angelo en la estructura titular.

Con este gol temprano, Al Hamdan ofreció la mejor respuesta posible a la elección de su entrenador, tras traducir la confianza en un gol en los primeros minutos, dejando a Postecoglou ante un comienzo ideal para su apuesta táctica en el enfrentamiento ante el Al Faisaly.



