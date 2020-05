Víctor Ulloa: “Nunca me hubiera imaginado estar en el mismo equipo con Beckham”

Víctor Ulloa es compañero de Rodolfo Pizarro y vive un sueño al trabajar a las órdenes de la leyenda inglesa.

Víctor Ulloa, uno de los dos futbolistas mexicanos que integran el Inter Miami de la , destacó su sorpresa por haber sido contratado por la entidad propiedad del inglés David Beckham.

En su primera temporada en las ‘grandes ligas’ del futbol de , el nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua no concibe la oportunidad de tener una relación cercana con la ex estrella del y en uno de los dos clubes de expansión para la temporada 2020.

“Nunca. Si tú me hubieses dicho que iba a formar parte de su equipo nunca me lo hubiera imaginado, es lo lindo del futbol, la vida te cambia de un día para otro, estoy agradecido por la oportunidad que me han dado, espero aportar de mi parte para poder ganar y regresarle esa confianza por traerme acá”, confesó en entrevista con Goal.

Ulloa, quien no tuvo experiencia en la y surgió de la Academia del reveló detalles de la convivencia tanto dentro como fuera del Lockhart Stadium con el también llamado ‘Spice Boy’.

“Tenemos el respaldo inmenso de David Beckham, alguien tan grande en el futbol, en la historia del futbol, desde que lo conocimos la verdad muy amable, nos llevó a cenar a todo el equipo la primera vez que lo conocimos, lo hemos visto varias veces en el entrenamiento, queriéndose meter, tocando pelotas”, reveló.

El tricolor agregó: “Siempre tiene palabras de apoyo, palabras para motivarnos, él quiere ganar, la verdad que ha esperado mucho tiempo, igual con la ciudad de Miami para traer al equipo, me imagino que tiene mucha energía y ambición de ganar para la ciudad y su equipo”.

Respecto a la llegada de Rodolfo Pizarro a Miami, el mediocampista base del equipo de Diego Alonso destacó que se tiene una diferente perspectiva del canterano del por parte de la opinión pública.

“La llegada de Rodolfo ha ayudado mucho al equipo, sabemos la capacidad que tiene, el tipo de jugador que es. Es un jugador de selección, aporta mucho, no tengo que platicar las cosas que hace en la cancha. A pesar de que a lo mejor la gente tiene otra imagen de él, se ha acoplado muy bien a todos, es muy amable, en la cancha es un jugador que marca diferencia, esperemos la adaptación sea rápida para que nos ayude al equipo”, dijo.

Señaló la importancia que tiene que haya confiado en emigrar a la por encima del futbol europeo: “Jugador de Selección, jugador importante en y la selección mexicana que dio el paso de la Liga MX a acá da de que hablar, que un jugador como él venga y crea en la liga de acá habla muy bien no solo del equipo de inter Miami, también de la Liga y crecimiento, de la competitividad que tiene con clubes mexicanos”.

Ahora con la confianza del entrenador uruguayo, anhela una oportunidad en Selección mexicana en el proceso para el Mundial de 2022: “Ojalá que me ayude, empujar, mejorar para poder pelear un puesto en Selección. Absolutamente (me ilusiona). Lo máximo es representar a su país en un Mundial, en una eliminatoria, por qué no pensar y soñar en poder llegar a formar parte de esa formación”.