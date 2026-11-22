Cómo ver el Levante vs Elche con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Primera División - Jornada 13 23 nov 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante y Elche se enfrentan en el Estadio Ciudad de Valencia en un partido de LaLiga de gran importancia para ambos clubes en la zona baja de la tabla.

El Levante llega al encuentro en 17.ª posición, con una sola victoria en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El equipo de Luis Castro empató 0-0 con el Celta de Vigo en su último compromiso liguero y necesitará mejorar en ataque para alejarse del peligro.

El Elche ocupa la 18.ª posición, justo por debajo, y llega a Valencia sin haber ganado sus dos últimos partidos de LaLiga. El equipo de Martin Anselmi perdió 2-0 ante el Real Betis el 8 de noviembre, un resultado que prolongó su preocupante racha en la competición.

Ambos equipos tienen problemas de lesiones. El Elche no puede contar con varios jugadores del primer equipo, lo que podría limitar las opciones de Anselmi en un duelo que, sobre el papel, enfrenta directamente a dos equipos en la lucha por evitar el descenso.

Los dos clubes se han enfrentado cinco veces en las últimas temporadas, tanto en LaLiga como en Segunda División, con tres victorias para el Levante. Su duelo más reciente, que terminó con un triunfo del Levante por 3-2 en este estadio en enero de 2026, apunta a una tarde disputada.

En un partido entre dos equipos separados por un solo punto y un puesto, hay mucho en juego. Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber para ver el Levante vs Elche en directo.

Los espectadores que se encuentren fuera de su región de residencia pueden ver el Levante vs Elche en directo mediante ExpressVPN.

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