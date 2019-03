"Veo a Alexis Sánchez en el Atlético Madrid"

Andrei Kanchelskis, histórico del United, apunta al regreso del chileno a LaLiga. “No le veo yéndose a otro club de la Premier League", dijo.

Alexis Sánchez no seguirá en el . Eso, al menos, es lo que asegura la prensa inglesa. De hecho, The Sun publicó esta jornada que la dirigencia de los Diablos Rojos acordó la permanencia de Ole Gunnar Solskjaer y el chileno no entraría en los planes del noruego para la próxima temporada.

La publicación detalla que en el club de Old Trafford saben que es difícil que aparezca un equipo dispuesto a comprar un jugador que recibe un millonario salario, por lo que la fórmula es un préstamo.

Y en ese contexto, Andrei Kanchelskis, histórico lateral del United, lo ve regresando a . “No le veo yéndose otro club de la Premier League y creo que debería volver a la Liga. Veo a Alexis unirse a un club como el , ya que actualmente hay muchos problemas en el y él no volvería al ”, explicó en declaraciones a ‘Daily Express’.

“Lo más probable es que tenga que aceptar una reducción salarial, pero es en beneficio de su carrera”, añadió el lituano que defendió a los ingleses entre 1991 y 1995.

Cabe recordar que justamente el Niño Maravilla se encuentra por estos días en . El ex viajó hasta la Ciudad Condal para visitar al doctor Ramon Cugat después de lesionarse durante el transcurso del partido de la Premier League contra el . De hecho, estuvo presente el pasado sábado en el palco del Camp Nou para presenciar el duelo de su ex club ante Rayo Vallecano.