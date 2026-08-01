El Sevilla llegó este sábado a un acuerdo para el fichaje de Fran González, guardameta del Real Madrid, que había quedado fuera de los planes del entrenador portugués José Mourinho.

Se espera que Fran González, de 21 años, se incorpore en las próximas horas a la concentración del conjunto andaluz en los Países Bajos, que se prolonga hasta el próximo sábado.

El diario "Mundo Deportivo" informó de que el Sevilla pagará cerca de 3 millones de euros a cambio del 50% de los derechos de Fran González, que fue el portero titular del Real Madrid Castilla durante las dos últimas temporadas.

El guardameta ya acordó, además, todas las cláusulas de su contrato con el club andaluz, que se extenderá hasta junio de 2031, según fuentes conocedoras de la operación citadas por la agencia EFE.

Fran se incorporó a la academia del Real Madrid hace 4 años y disputó cerca de 50 partidos con el Castilla, además de un encuentro con el primer equipo, que fue ante el Valencia en el estadio Santiago Bernabéu en la trigésima jornada de la temporada 2024-2025 de LaLiga.

La llegada de Fran González al Sevilla provocará la salida del guardameta Alberto Flores de la plantilla del equipo. Flores tiene 22 años, su contrato finaliza el próximo 30 de junio y el club considera que su etapa en el filial ha concluido.