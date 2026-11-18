Cómo ver el Vasco da Gama vs Internacional con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 35 19 nov 2026 - 17:30

El Vasco da Gama recibe al Internacional en un partido de la Serie A de gran importancia para ambos clubes a estas alturas de la máxima categoría brasileña.

El equipo de Pedro Emanuel ocupa la undécima posición y buscará dar continuidad a una racha reciente que incluye dos victorias consecutivas en la Serie A ante el Chapecoense AF y el Athletico Paranaense. La presión por las eliminaciones en las copas y una abultada derrota ante el Flamengo aún pesa, pero hay indicios de que la estabilidad está regresando a São Januário.

El Internacional llega en decimosexta posición y no puede permitirse quedar más descolgado. El equipo de Eduardo Baptista ha ganado dos de sus últimos cinco partidos de la Serie A, pero las derrotas ante el Fluminense y el Mirassol hacen que siga pendiente de lo que ocurre por detrás.

Los enfrentamientos entre estos dos clubes han sido imprevisibles y han dejado muchos goles, lo que añade incertidumbre a una velada que podría ser tensa para ambas aficiones.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre cómo ver este partido de la Serie A en directo.

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