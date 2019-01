Vargas carga contra Cálix y le abre la puerta a Costly

Tras el debut con triunfo de Marathón en el Clausura, el técnico argentino reveló los motivos por los que el volante de 19 años dejó el club.

Marathón debutó con un 3-1 sobre UPNFM en el Clausura, estiró su invicto como local a 24 partidos y el técnico argentino Héctor Vargas aprovechó el momento para distenderse en un estudio de televisión y hablar sin pelos en la lengua sobre la partida de Cristian Cálix del club.

El volante, de apenas 19 años, partió hacia el Atlas de México, y el entrenador reveló que todo se debió a una cuestión económica: "Lo que pidió Cálix fue una cifra escalofriante -dijo a Cinco Deportivo-. Jugó muy pocos partidos, pero pidió como si fuera el mejor del equipo".

Y Vargas no lo dejó ahí: "Cálix pidió el doble de mi sueldo y primas, algo que yo ni siquiera tengo, porque el club no las da. Pidió casi un millón de lempiras para arreglar".

Por otra parte, el entrenador de los verdes confesó que está en conversaciones con el veterano delantero Carlos Costly: "Nos tomamos un café. Como fue para San Pedro, lo llamé y está con ganas de venir por el trato que ha tenido conmigo".

Eso sí, Vargas no quiso asegurar que esa voluntad sea todo lo necesario para la llegada del jugador a Marathón: "Es difícil, tiene 36 años y algunas ofertas que me mostró. Me dijo que quiere resignar dinero, que quiere resignar lo económico para jugar. Debe decidir qué hacer".