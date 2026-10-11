Van Polen dedica el mayor de los elogios a Valente, figura destacada del Feyenoord

Bram van Polen se deshizo en elogios hacia Luciano Valente en Goedemorgen Eredivisie. El analista considera que el centrocampista, que también puede jugar como delantero, es actualmente el futbolista más importante del equipo de Giovanni van Bronckhorst.

«Cada vez que ataca el Feyenoord, espero que le pasen el balón a Valente. De verdad, por favor. Ese chico da unos pases preciosos y hace que parezca muy fácil. Así, el equipo consigue muchas veces salir de situaciones de presión. Disfruto muchísimo viéndolo», afirmó Van Polen.

Van Polen mostró después algunas de las mejores acciones de Valente en la victoria por 2-0 ante el AZ. «Puede que este sea el pase del fin de semana. Por algo así pueden despertarme. En la selección de Países Bajos no se ven estos pases».

El exdefensa lo comparó con Joey Veerman, que ha regresado a la selección de Países Bajos. «Él también puede dar un pase así, pero Veerman suele hacerlo por alto. Este va raso y por el centro. Disfruto muchísimo con esto».

Van Polen considera que Valente rinde mejor como extremo izquierdo. «Esa libertad le sienta muy bien. Valente sabe exactamente cómo aprovecharla y dónde debe aparecer en cada momento. Su forma de interpretar ese papel hace que el Feyenoord sea muy dinámico. Lo que aporta desde la izquierda es un verdadero valor añadido».

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Valente jugó los 90 minutos como extremo izquierdo ante el AZ, aunque no marcó. Pese a ello, el Feyenoord ganó 2-0 y los de Róterdam ocupan el primer puesto.