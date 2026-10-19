«Van Persie lo ha tratado de forma vergonzosa en el Feyenoord»

Sem Steijn marcó dos goles el sábado para el Feyenoord ante el Telstar y, por eso, el lunes hablaron de él en Vandaag Inside. Johan Derksen considera que el centrocampista puede ser útil para el equipo de Róterdam, siempre que se le utilice de la manera adecuada.

«Ya lo demostró en el FC Twente. Marcó muchos goles y jugó bien. Robin van Persie lo trató de forma vergonzosa y lo destrozó por completo», comienza Derksen su análisis sobre Steijn.

Valentijn Driessen señala que Steijn fue capitán del Feyenoord la temporada pasada. «Eso no fue culpa suya», replica enseguida Derksen. «¿No es ridículo nombrar capitán a un jugador nuevo y joven?».

«Si un entrenador te pide que seas capitán, no dices que no», interviene René van der Gijp. «No. Pero Van Persie dejó fuera a Steijn una y otra vez sin contemplaciones. Como si no supiera jugar al fútbol. En cambio, su hijo siempre podía entrar al campo», retoma Derksen.

Driessen prosigue: «Este entrenador hace, en realidad, exactamente lo mismo». Se refiere a Giovanni van Bronckhorst, entrenador del equipo de De Kuip desde el verano pasado. «También deja a Steijn en el banquillo».

«Un entrenador tiene libertad para hacerlo. Pero creo que, si le das confianza a Steijn, tienes a un muy buen jugador. Un centrocampista que figura entre los máximos goleadores», afirma Derksen, que, pese a todo, ve futuro para Steijn en el Feyenoord.

«Podría ser. Ya ha sido máximo goleador. Ya lo ha demostrado», recuerda Driessen en referencia a la temporada 2024/25, cuando Steijn fue el máximo goleador de la Vriendenloterij Eredivisie con 24 goles como jugador del FC Twente.