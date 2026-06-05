Van Nistelrooij no estará con la selección holandesa: «No es grave»

Ruud van Nistelrooij no asistió al primer entrenamiento de Países Bajos en Nueva York por motivos personales.

Se encuentra en los Países Bajos y se unirá más adelante, ya en la recta final hacia la fase de grupos del Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Se incorporará el domingo, víspera del amistoso contra Uzbekistán en Nueva York. «No es una situación de riesgo vital», aclara el seguidor de la Orange Mike Verweij.

Ya fue asistente en la Euro 2020, cuando Países Bajos cayó ante República Checa en octavos.

Ya se le había considerado para ayudar a Koeman, pero la Euro 2020 se pospuso por la pandemia y Koeman fichó por el Barcelona; un año después, Van Nistelrooij se unió al cuerpo técnico de la selección.

Regresó a la KNVB en enero de este año y, según Koeman, puede transmitir su experiencia en grandes torneos a los internacionales. Erwin Koeman y Wim Jonk completan el cuerpo técnico.

Previamente dirigió las categorías inferiores del PSV y luego fue entrenador principal en Eindhoven. Después tuvo breves pasos por el Manchester United y el Leicester City, que descendió a la Premier League bajo su mando.