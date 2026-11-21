El central, de 35 años, termina contrato con el Liverpool el próximo verano, tras una trayectoria repleta de éxitos en la que ha conquistado dos títulos de la Premier League y una Champions League.
Van Dijk afirmó, en declaraciones a Sky Sports, que todavía no sabe qué ocurrirá cuando acabe la presente temporada.
«Lo más importante para mí es que me siento bien y me cuido, y creo que todavía me quedan muchos años en los terrenos de juego», añadió.
«Pase lo que pase después de esta temporada, ya veremos. Ahora mismo, cualquiera que diga que sabe lo que voy a hacer la próxima temporada no está diciendo la verdad, porque ni yo mismo tengo idea mientras hablo con vosotros», prosiguió.
«Pero estoy tranquilo al respecto, porque quien me conoce sabe que solo me centro en lo que puedo controlar, que ahora mismo es el partido contra el Manchester United. Después nos centraremos en la Champions League y veremos qué pasa en el nuevo año», explicó.
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«Ha sido un viaje maravilloso. En verano cumpliré casi 10 años aquí, ha sido una parte muy importante de mi vida y estaré eternamente agradecido por todo lo que ha sucedido durante estos años», continuó.
«Si se renueva el contrato, ya veremos, y si no, me despediré de todos en verano», agregó.
Sobre lo difícil que sería esa despedida desde el punto de vista emocional, señaló: «Sí, probablemente será más duro para mí y para mi familia que para nadie, porque ha sido una etapa maravillosa».
«Pero no miro muy lejos en el futuro, y creo que eso también ha sido parte de mi éxito, así que no voy a cambiar mi forma de ser ahora. Lo que tenga que pasar, pasará. Esperemos y veremos», añadió.
Van Dijk elogia su pareja con Jacquet
Van Dijk está firmando un buen arranque de temporada, gracias a la evidente compenetración con su nuevo compañero en el eje de la defensa, el joven Jérémy Jacquet.
El capitán neerlandés mostró su admiración por su joven compañero y aseguró que ambos trabajan juntos dentro y fuera del campo para construir una relación sólida que les ayude a rendir al máximo nivel.
«Ha estado fantástico hasta ahora, tengo que reconocerlo. Es muy joven, pero juega con mucha madurez. Todavía tiene 21 años y va a mejorar mucho, y eso es bueno», dijo Van Dijk sobre Jacquet.
«Hablo mucho con él durante los partidos, después de ellos, en los entrenamientos y en determinados momentos en los que siento que puedo ayudarle», prosiguió.
«En una pareja de centrales, cada uno tiene que entender los puntos fuertes del otro y, a veces, también sus puntos débiles, y luego complementarse en esos aspectos. Eso solo se consigue jugando partidos», explicó.
«Las cosas van bien porque él me ayuda y yo le ayudo a él, y así es como debe ser. Me gusta cómo hemos empezado juntos, y ahora le toca a él mantener este nivel, esta regularidad, y seguir tranquilo», añadió.
«Un jugador puede dejarse llevar fácilmente por los muchos elogios que recibe, y realmente se los merece, pero yo sé lo que pasa cuando haces un partido por debajo del nivel exigido. Solo tiene que seguir trabajando, mantenerse relevante y en forma, y entonces las cosas irán muy bien», concluyó.