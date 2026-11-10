A Andy van der Meijde le molestan las alineaciones que plantea Míchel Sánchez en el Ajax. El exdelantero considera incomprensible, por ejemplo, que Davy Klaassen actúe con frecuencia como falso extremo derecho.

Ante las lesiones de varios jugadores, entre ellos Steven Berghuis, el entrenador español decidió adelantar la posición de Klaassen. La decisión salió bien contra el FC Groningen (victoria por 2-5), pero dio peores resultados en la visita al FC Twente, según Van der Meijde.

«Poner a Klaassen de extremo derecho... Con todos mis respetos. Siempre ha sido importante, pero no lo pongas de extremo derecho. Que juegue en el centro del campo, por detrás del delantero o algo así. ¡Esto no puede ser! Defensivamente, Klaassen ya no da la talla», critica el analista en Voetbaltijd, de 1Twente.

A Van der Meijde también le llamó la atención la alineación del Ajax para el partido del domingo contra el Twente. «Dos centrales jóvenes (Bouwman y Janse, nota de la redacción). Y luego Baas jugando por delante de ellos».

«Tampoco ha jugado mucho ahí, y vas a enfrentarte así a un equipo de primer nivel como el FC Twente. Yo habría puesto a Daley Blind», le señala un sorprendido Van der Meijde al entrenador del Ajax.

Próximos partidos AJX Eredivisie 08:30 HAA

Blind entró en los minutos finales del partido del domingo con el Ajax, que en ese momento defendía una ventaja de 1-2. Pero todo se torció en el tiempo añadido: Lucas Rosa tiró de la camiseta de Ramiz Zerrouki y el Twente obtuvo un penalti. Wout Weghorst lo convirtió y puso el 2-2.

El Ajax reanudará la competición tras el parón de selecciones con un partido en casa contra el ADO Den Haag. Una semana después llegará el siempre intenso Clásico contra el Feyenoord.