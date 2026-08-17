Van der Gijp se sorprende por la inversión del Ajax en un delantero

René van der Gijp siguió con interés este domingo a un Ajax que dejó escapar puntos muy caros ante el sc Heerenveen (2-2). El analista de Dordrecht no entiende, tras el empate, por qué los de Ámsterdam han pagado tanto dinero por Marcos Leonardo.

«¿Habrá ido algún scout a ver a ese brasileño que sacaron del desierto?», se pregunta en voz alta Van der Gijp en el pódcast KieftJansenEgmondGijp. «Yo creo que no», responde a continuación el exdelantero a su propia pregunta.

Su compañero de mesa Rob Jansen interviene con una observación cínica sobre el scout en cuestión del Ajax. «Ese tiene que pasarse por Hans Anders. A recoger unas gafas».

«Sí entiendo la dificultad», prosigue Van der Gijp en su análisis sobre el fichaje de Leonardo este verano. «No traes así como así a un brasileño a Países Bajos para jugar aquí contra el PEC Zwolle. No hay muchos que entonces digan: me parece un buen plan».

«Así que tienes que pescar en un caladero del que no estás del todo seguro. Pero 20 millones... ¡Eso es mucho dinero!», señala un sorprendido Van der Gijp, en referencia a la cantidad que Ajax pagó por Leonardo, llegado desde el Al-Hilal.

Leonardo entró mediada la segunda parte tanto ante el PEC Zwolle (victoria por 0-2) como frente al Heerenveen por decisión del entrenador Míchel. En ambos encuentros, el fichaje millonario se quedó sin marcar.

El delantero brasileño compite en el Ajax con Kasper Dolberg y Tolu Arokodare. Míchel subrayó este domingo en rueda de prensa que espera mucho de Leonardo esta temporada.