Van der Gijp se compadece de Van Persie: «Es lo que pasa cuando te enfrentas a gente así»

La destitución de Robin van Persie en el Feyenoord genera debate en el programa «KieftJansenEgmondGijp». René van der Gijp lo considera especialmente lamentable para el entrenador de Róterdam, que está iniciando su carrera como técnico.

«A ti y a mí no nos gusta lo que le ha pasado a Van Persie», afirma, e involucra a su compañero de mesa Wim Kieft. «Pensamos: es independiente económicamente y decide meterse en el mundo del entrenamiento, donde debe enfrentarse a tipos como Andries Noppert».

«O Valentijn Driessen, que jugó en el DSO 5, escribiendo columnas sobre ti. O Zlatan, que en el Milan pasa de jugador a jefe y todos le escuchan sin saber por qué», añade con ironía.

«Comenzó bien, pero luego encadenó lesiones. Habría que darle otra oportunidad», concluye el analista de Dordrecht, sorprendido por la decisión del Feyenoord.

El presentador Michel van Egmond interviene: «La presión de la afición ha sido decisiva; la mayoría ya estaba harta y en Feyenoord eso pesa mucho».

Luego Van der Gijp apunta a Dennis te Kloese, el director técnico que se fue y que nombró a Van Persie: «Él pensó: ya he despedido a un entrenador (Brian Priske). Y mis fichajes no son nada del otro mundo. También tiene culpa. Si le digo que se vaya, yo también tendré que marcharme».

Oliver Glasner es uno de los candidatos principales para el Feyenoord, aunque el austriaco aguarda la definición en el AC Milan. Según 1908.nl, Wouter Vrancken también figura en la lista tras una gran temporada con el Sint-Truiden.