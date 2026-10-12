René van der Gijp ha escuchado con asombro las críticas de Dusan Tadic a sus compañeros del NEC. Wim Kieft se muestra bastante más comprensivo con el delantero, que no se muerde la lengua, el lunes en KieftJansenEgmondGijp .

«Es más difícil tener a tu alrededor jugadores de menor nivel. A menudo hago jugadas de preparación y no recibo el balón. O no me lo devuelven. Por lo visto, mi cerebro funciona demasiado rápido», dijo Tadic la semana pasada en una entrevista que dio que hablar a NU.nl.

«Cada vez que oigo hablar a Tadic, voy a buscarlo en Wikipedia. Y entonces pienso: FC Groningen, FC Twente, Southampton, Ajax. No veo al Real Madrid. Y tampoco veo al Arsenal ni a la Juventus», comenta con sarcasmo Van der Gijp el lunes sobre el delantero del NEC, de 37 años.

«Se tiene en muy alta estima. Y, por supuesto, no hay una sola mentira en lo que dice», afirma Kieft, que en cierto modo entiende que Tadic no esté satisfecho con el nivel de la plantilla del entrenador Dick Schreuder.

«El Ajax es un club más grande que el NEC y tiene mejores jugadores. Creo que Tadic es un buen futbolista, pero ¿es un icono del Ajax?», se pregunta Kieft. «Cuando hablamos de iconos, pensamos en el equipo de 1995 y en los años setenta».

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Van der Gijp interviene: «Iconos son Willy van der Kuijlen. Son personas como tú, Wim. Has ganado la Copa de Europa. Personas que han logrado algo de semejante magnitud. Pero ser campeón con el PSV no es ninguna hazaña».

«Es un chico muy orgulloso. No creo que sea una mala persona. En absoluto, para nada», dice Kieft, que se niega a cargar del todo contra Tadic en el pódcast.