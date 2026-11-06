Giovanni van Bronckhorst salió el viernes en defensa de Tjark Ernst tras las críticas que recibió el portero durante la derrota del Feyenoord ante el Inter en la Liga de Campeones (0-3). El entrenador considera que su equipo debe fijarse, sobre todo, en los errores defensivos y parece estar ya bastante harto de todas las críticas a Ernst.

En la rueda de prensa previa al duelo contra el sc Heerenveen, Van Bronckhorst subrayó que varios jugadores son responsables de los goles encajados. «Creo que podemos señalar a muchos jugadores en los goles que recibimos», afirmó el técnico, que considera que Ernst también debe aprender a lidiar con las críticas que conlleva jugar en un club grande.

Van Bronckhorst señaló después a Javi López, el lateral izquierdo que, según él, tomó una decisión equivocada en uno de los goles encajados. «Lo que falla el martes es que Javi López marca por el lado equivocado. Para mí, eso es lo más importante», afirmó el entrenador del Feyenoord, que quiere evitar, ante todo, que los rivales tengan siquiera la oportunidad de disparar a portería.

También en el tercer gol del Inter, en el que Piotr Zielinski dispuso de mucho espacio para avanzar con el balón hacia el área, Van Bronckhorst vio más problemas que la actuación de su portero. «Puedes decir que el portero tiene que parar ese balón, pero también puedes preguntar: ¿por qué no lo seguimos? ¿Por qué no estamos bien colocados? Para mí, eso es aún más importante que echarle toda la culpa al portero».

Además, Ernst recibió aplausos irónicos desde la grada durante el partido contra el Inter. «El público, por supuesto, reacciona con ironía en ese momento, pero deja claro cuando algo no va bien».

El técnico no vio motivo para hablar a solas con Ernst después del partido. «No, desde luego que no. Lo hacemos como equipo», explicó Van Bronckhorst, que sigue respaldando plenamente a su portero pese a las continuas críticas. «Mi tarea número uno es ayudar a los jugadores a crecer».

Según Van Bronckhorst, ese crecimiento debe ir acompañado de resultados. «En la Liga de Campeones, los puntos sumados después de cuatro partidos no son suficientes, pero en la liga estamos en lo más alto. Mi tarea es sacar rendimiento de los jugadores y hacer que mejoren. Ahí es donde debo concentrar mi energía».