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Rian Rosendaal
Traducido por

Van Bronckhorst opta por la fórmula del éxito en el Feyenoord

El Feyenoord vuelve a jugar este miércoles por la noche en la Champions League, con el Real Betis como rival en la fase de liga del torneo. El entrenador Giovanni van Bronckhorst ya sabe qué once jugadores saltarán al campo a las 21:00. Es exactamente la misma alineación que ante el Como, al que derrotó por 3-2.

Tjark Ernst estará bajo los palos del Feyenoord, con Givairo Read en el lateral derecho y Javi López en el izquierdo. Jeremiah St. Juste regresa al centro de la defensa, junto a Mike Mármol.

Oussama Targhalline sustituye en el centro del campo a Steijn, que marcó dos goles ante el Telstar. Charles Vanhoutte y Gjivai Zechiël completan el centro del campo del Feyenoord en España.

Anis Hadj Moussa ocupará este miércoles el extremo derecho, mientras que Luciano Valente regresa a la banda izquierda. Nacho Ferri será el delantero más adelantado en el esquema de tres atacantes del equipo visitante.

Alineación del Real Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Roca, Fornals; Antony, Isco, Abde; Parrott

Alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.