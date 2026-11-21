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Giovanni van Bronckhorst informa sobre el estado de Anis Hadj Moussa justo antes del Feyenoord-Excelsior. El extremo se perderá el partido del sábado por la noche en De Kuip por una lesión de tobillo sufrida con la selección de Argelia.

Ya había dudas sobre la disponibilidad de Hadj Moussa y, una hora antes del inicio, quedó claro que no sería titular. Jerayno Schaken ocupará su puesto en el extremo derecho.

«Está algo mejor. Pero no lo suficiente como para jugar hoy. Ojalá llegue al martes», explica Van Bronckhorst a ESPN.

El entrenador del Feyenoord ya mira hacia la reanudación de la Liga de Campeones. El FC Porto visitará De Kuip el martes en la fase de liga.

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Contra el Excelsior, Van Bronckhorst apuesta por Schaken y por Reiss Nelson como extremo izquierdo. Luciano Valente retrasa así su posición al centro del campo.

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«Con dos extremos puros y Valente desde el centro del campo, tenemos muchas posiciones de ataque. Creo que vamos a ganar con este equipo», afirma esperanzado el técnico del conjunto de Róterdam, que está muy satisfecho con Schaken.

«Creo que Schaken está progresando muchísimo. Aún es muy joven, pero juega con mucha madurez. Hoy le damos la confianza para ser titular».

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Van Bronckhorst sabe que es una semana importante para el Feyenoord. Unos días después del partido contra el Porto en la Liga de Campeones llegará el Clásico contra el Ajax.

«En la Liga de Campeones también tenemos que ganar para mantener las opciones de pasar a la siguiente ronda. Pero concentrémonos primero en el partido de hoy», señala el entrenador del Feyenoord.