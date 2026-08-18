Van Bommel espera hasta el minuto 82 para ver debutar a Lukaku con el Fenerbahçe

El Fenerbahçe empató 1-1 este martes contra el Olympique de Lyon en el playoff de la Champions League. El nuevo seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, vio a Romelu Lukaku entrar como suplente en la recta final y hablará con el delantero después del partido. La vuelta en Francia será el próximo miércoles.

Vedat Muriqi estuvo cerca del gol inicial tras un cuarto de hora de juego. El delantero centro del Fenerbahçe, sin embargo, cabeceó fuera por muy poco. Fue precisamente el Lyon el que abrió el marcador, pocos minutos antes del descanso. Corentin Tolisso encontró a Loïs Openda, que cabeceó a bocajarro el 0-1.

Todo el Fenerbahçe pidió penalti en el tiempo añadido de la primera parte cuando Talisca cayó al suelo, pero el balón no acabó en el punto fatídico. Así pues, desventaja mínima para el gigante turco tras 45 minutos de juego en Estambul.

El Fenerbahçe salió fuerte del vestuario, y fue Mason Greenwood quien mandó el balón a la escuadra izquierda en el minuto 47. El conjunto local se salvó cuando Openda estrelló el balón en el poste pocos minutos después y Ederson evitó el gol de Tolisso.

Ruben Kluivert, que actuó como central, fue sustituido a un cuarto de hora del final por el entrenador del Lyon, Paulo Fonseca. Los visitantes se salvaron cuando el suplente Dorgeles Nene estrelló el balón en el poste tras una brillante acción individual.

Lukaku entró al campo en el minuto 82 con el Fenerbahçe y, de ese modo, vivió su debut oficial con el gigante turco. Ya no hubo ganador en los minutos finales, por lo que la vuelta del 26 de agosto deberá decidir quién logra hacerse con el billete para la Champions League.