¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Van Bommel comienza su misión con el "golpe Courtois": la lista de Bélgica revela sorpresas

Italia vs Belgium
Italia
Belgium
UEFA Nations League A
Belgium vs Francia
Francia
Belgium vs Turquía
Turquía
Francia vs Belgium
T. Courtois
R. van Bommel
Real Madrid
Italia
Bélgica
Francia
Turquía
Países Bajos
España

¿Cuál es el motivo de la ausencia?

Marc Van Bommel, seleccionador de Bélgica, anunció su primera lista de convocados de cara a la disputa de 4 partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA, que comienzan con el enfrentamiento ante Italia el 25 de septiembre, seguido de Francia el 28 de septiembre y Turquía el 2 de octubre, antes de un nuevo duelo con Francia el 5 de octubre, en medio de la ausencia del guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois.

Van Bommel afirmó, durante una rueda de prensa que ofreció para anunciar la lista, que había acordado con Courtois su ausencia de los partidos de la Liga de las Naciones, subrayando al mismo tiempo que la puerta de regreso seguía abierta, y elogiando el nivel del portero belga, al que describió como alguien que "sigue siendo de talla mundial".

La lista incluyó a varias de las figuras más destacadas de Bélgica, encabezadas por Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, junto al joven delantero Mathias Fernández-Pardo.

El técnico confirmó que Youri Tielemans conservará el brazalete de capitán y que tiene la intención de apoyarse, en principio, en un sistema de juego 4-3-3.

Van Bommel explicó que se puso en contacto con Lukaku y que se reunió con De Bruyne en Nápoles, señalando el compromiso de los jugadores de apoyar a la selección dentro del campo y en el vestuario, pero insistió en que no espera que Lukaku dispute los cuatro partidos completos durante el parón internacional.

La lista también registró la ausencia de Axel Witsel, quien anunció su retirada de la selección, y de Jérémy Doku por lesión, junto a Alexis Saelemaekers y Thomas Meunier.

Van Bommel aseguró que la exclusión de Saelemaekers no significa que se le cierre la puerta en el futuro, mientras que a Meunier le aclaró que actualmente prefiere otras opciones, sin considerar terminada su trayectoria internacional.

Van Bommel asumió las riendas de la selección de Bélgica el pasado 15 de agosto, en sustitución de Rudi García, para iniciar su cometido oficial con una serie de enfrentamientos difíciles, en un momento en el que busca reconstruir el equipo manteniendo los elementos de experiencia y dando la oportunidad a una nueva generación de jugadores.

Lista de Bélgica

Porteros: Senne Lammens, Mike Penders, Maarten Vandevoordt, Yari De Busser.

Defensas: Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kiliann Sildillia, Joaquín Seys, Arthur Theate.

Centrocampistas: Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken.

Delanteros: Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Mathias Fernández-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Loïs Openda, Leandro Trossard.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google