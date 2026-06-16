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Valverde, tras el empate con Arabia Saudí: «Estamos enfadados y decepcionados»

F. Valverde
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Arabia Saudí vs Uruguay
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Un jugador del Real Madrid explica el bajón en el rendimiento ante la selección saudí

Federico Valverde, centrocampista y capitán de Uruguay, admitió que el empate ante Arabia Saudí dejó insatisfechos a los jugadores y expresó el enfado y la frustración del equipo pese a la remontada tardía en su debut en el Mundial 2026.

Uruguay debutó en el Mundial con un 1-1 ante Arabia Saudí en Miami, en la primera jornada del Grupo H, que quedó igualado tras los empates de España y Cabo Verde.

Arabia Saudíse adelantó en el 41’ por medio de Abdulilah Al-Omari tras un error de Fernando Muslera, y Maxi Araújo igualó en el 80’ tras fallar Mohammed Al-Owais. El encuentro se jugó en el estadio de Miami (Florida).

Valverde, en declaraciones al diario «Marca», admitió: «Mejoramos nuestra mentalidad y fuerza en la segunda parte; en el primer partido del Mundial la ansiedad y el nerviosismo son obstáculos».

El jugador del Real Madrid añadió: «En la segunda parte impusimos nuestro estilo, seguimos las instrucciones del entrenador y mejoramos. Estamos enfadados y frustrados, pero, como capitán, estoy orgulloso de la selección».

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Finalmente, agradeció a la afición presente en Miami: «Nos centramos en lo que hicimos para empatar; el apoyo del público nos dio mucha energía. Gracias a todos los que vinieron; trabajaremos el triple para ganar el próximo partido».

El empate deja a Uruguay y Arabia Saudí con un punto cada una, a la espera de la segunda jornada, en la que Uruguay enfrentará a Cabo Verde y Arabia Saudí a España, en un grupo abierto a todas las posibilidades.

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