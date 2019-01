Valverde: "Es un partido fundamental pero Messi puede descansar"

El 'txingurri' vuelve a esconder la carta de la presencia del rosarino pero advierte que "aunque quiera jugar siempre las cosas son como son".

RUEDA DE PRENSA

El técnico del Barcelona compareció en la previa de la visita del Leganés al Camp Nou del próximo domingo, el primer partido de la segunda mitad de la Liga, que el cuadro azulgrana afronta desde lo alto de la clasificación.

Leganés. "Estuvimos muy mal en el partido de ida, era entre semana, tuvimos que matar y no lo hicimos, en un minuto nos hicieron dos goles y este tipo de cosas tienen que ayudarnos a aprender, son un equipo bien trabajado al que le hacen muy pocos goles, para nosotros es un partido fundamental para empezar bien la segunda vuelta".

De Jong. "No tengo muchas alternativas, es un jugador que está en otro equipo, es un gran jugador y con un gran futuro pero no tengo por costumbre hablar del posible interés del club en jugadores que salen en la prensa, ya veremos qué ocurre al final, le respetamos a él y al Ajax".

Malcom. "El jugador quiere minutos y goles, como el entrenador, tiene que demostrar que tiene sitio igual que hacen los demás, tiene unas grandes cualidades que queremos ver en el campo para que sea un jugadoe decisivo".

Caso Chumi. "Se ha hablado mucho de esto, mi sensación es que hemos actuado correctamente, hago una lectura del reglamento y creo que estamos actuando correctamente, la justicia tiene que ser clara, no para el que la escribe sino para el que la lee, y si no lo está quizá lo que falle es otra cuestión, pero no me cabe ninguna duda de que hemos hecho lo correcto".

Posible eliminación. "Nos agarramos a lo que ha sucedido, sin más, no tenemos ninguna preocupación pero entiendo que cada club defienda sus intereses y el Levante hará lo que crea conveniente, nuestra intención es preparar el partido".

Sevilla en Copa del Rey. "El calendario se endurece y el Sevilla es un rival importante, si seguimos pasando eliminatorias todo vendrá muy cargado y tendremos que hacer cambios, tenemos que estar finos a la hora de combinar jugadores siempre con la idea de ganar".

Rotaciones. "Hemos hecho cambios en momentos determinados y los seguirá habiendo".

Umtiti. "Está haciendo recuperación y le vemos bien, no tengo una fecha determinada para su regreso, puedo hablar de dos o tres semanas, pero no lo sé exactamente, espero que pueda estar pronto con nosotros".

Delantero. "No me genera frustración, sé que el club trabaja en varias ideas pero no es tan sencillo como parece, vamos a ver si se puede hacer algo y sino seguiremos con el equipo que tenemos".

Denis. "Entendemos que puede tener ofertas de otros equipos como pueden tenerlas otros, está con nosotros y no tengo mucho más que decir".

Rotación Messi. "No lo voy a decir pero es una posibilidad que descanse, siempre quiere jugar pero a veces las cosas son como son".

Carlos Vela. "Es un gran jugador, lo ha demostrado en la Liga, pero no solemos hablar de jugadores en otros clubes y poco más, hay mucho ruido alrededor de cada nombre que sale y lo entiendo, pero poco puedo decir porque es jugador de otro club".

Munir. "Fue una decisión del club y nada más"