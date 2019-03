Valverde: "No tenía ni idea de lo que iba a hacer Messi"

El técnico del Barcelona se sorprende como un aficionado más tras la última genialidad del rosarino, que abrió el marcador con una falta a lo Panenka.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa después de la victoria del en el derbi contra el gracias a dos goles de Leo Messi.

Messi y las faltas. "Supongo que el gol será para Messi; ¿psicosis en los contrarios? Posiblemente, percibimos cierto nerviosismo en los rivales, no es fácil sortear la barrera estando tan cerca de la portería, algunos se tiran en el suelo... de momento nos va bien así".

Messi a lo Panenka. "No tenía ni idea de lo que iba a hacer, me encantaría decir que es algo que planificamos pero no es así, no me hizo ni caso y marcó gol".

Reservar a Messi. "Con el calendario que tenemos hay que tirar de todo el equipo porque los partidos vienen muy seguidos, será normal que haya cambios y ya veremos si Leo es uno de ellos".

¿Maltrato a Messi en ? "Messi es el mismo jugador en el Barcelona y en Argentina y sería el mismo si jugara con , no entro en cosas con su país, solo puedo decir que estamos encantados con él, solo espero que esté feliz y contento porque eso le hace mejor".

Sin espacios. "Lo más fácil es cuando hay espacios porque lo único que hay que hacer es correr así que es más sencillo jugar a la contra que jugar con proposición porque no hay espacio y hace falta una calidad técnica elevada".

Ventaja en Liga. "Hasta que no consigues las cosas hay muchas teorías, miro ligas extranjeras y a veces pienso que hay equipos que ya lo tienen hecho y en realidad no siempre es así".

Coutinho. "Le vemos jugando en la posición en la que lo hace habitualmente pero puede jugar también como interior izquierdo y como ellos estaban atrás pensamos que podía desenvolverse bien allí".

Lenglet. "Está haciendo una gran temporada, venía de hacer un gran año con el , hemos tenido lesiones y ha asumido un rol titular a lo largo de la temporada, en cuanto a la selección es el seleccionador francés el que tiene que decidir".

Malcom. "Ha estado muy bien, esperábamos eso de él, que desbordara por la banda y diera profundidad, en los próximos partidos participará un poco más".

Semedo. "Es un jugador tan rápido que es difícil de desbordar defensivamente, en la faceta ofensiva ha mejorado muchísimo y esperamos que lo siga haciendo porque en carrera es imparable pero tal como estaba el partido pensé que Sergi Roberto nos podía venir bien por su capacidad para meterse por dentro".

Murillo. "Está con nosotros y ya veremos qué ocurre a final de temporada".

Preparación. "Generalmente me gusta ver los partidos de los rivales enteros en formato panorámico y nos basamos en eso, lo vemos todo porque siempre surge alguna cuestión con la que te puedes quedar, hoy por ejemplo salieron Lluís y Pedrosa, a los que teníamos menos controlados".

Movimientos ofensivos. "Dependen de como se tome el rival el partido, ellos plantearon el partido con cinco atrás, muy solidarios, juntos y cerca del área, y sabíamos que habría ocasiones de tres contra tres pero a veces se hace difícil porque no hay espacio para romper, así que es cuestión de perseverar y cubrirnos las espaldas mientras insistimos".