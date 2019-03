Valverde: "No preparamos nada especial para frenar a Vinicius"

El técnico del Barcelona admite que el brasileño "nos creó muchos problemas" pero asegura que el equipo trabajará "desde el colectivo, como siempre".

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa en la víspera de la segunda visita del Barcelona al Real Madrid en una semana. En esta ocasión el cuadro azulgrana se presentará al Santiago Bernabéu en partido de Liga después de la goleada del pasado miércoles que certificó la eliminación del cuadro blanco de la Copa del Rey.

Favoritos. "Cuando un equipo gana consigues confianza pero cuando pierdes quieres que llegue un partido cuanto antes para resarcirte, y así estamos los dos equipos, ellos querrán quitarse el mal sabor de boca de la eliminación, somos dos equipos que pelean por la victoria, será duro y puede pasar cualquier cosa, no es ninguna garantía haber ganado el primer partido pensando en el segundo".

Primer Clásico. "Hubo momentos en los que no estuvimos bien, ellos nos llegaron con peligro y nosotros no logramos responder, nos faltaron cosas y tenemos la idea de mejorar, nuestra idea es generar ocasiones de gol y no tuvimos demasiadas, sí tuvimos efectividad".

Herida Real Madrid. "No pensamos tanto en el rival como lo que supone para nosotros ganar, no nos planteamos cómo gestiona el rival las derrotas, bastante tenemos con lo nuestro".

Ganar sin Messi. "Ganar siempre es bueno para todos porque incide en el nivel de confianza de todos, a algunos de forma más directa si han marcado y la guinda se la lleva el goleador, como Luis o Leo en el anterior partido, cada uno hace su trabajo con la brillantez que requiere pero es un trabajo de todos".

Messi en los Clásicos. "Le veo bien, igual que siempre, siempre aparece aunque a veces participe un poco menos porque esté pendiente del juego colectivo, el otro día el primer tiempo no fue demasiado bueno, nos faltó empuje ofensivo y allí es donde sobresale, tenemos que esforzarnos para que aparezca".

Rendimiento en el Bernabéu. "En la historia del Barcelona en los últimos años en el Bernabéu está allí pero no me fijo en lo que hay detrás, sé que allí ganamos el año pasado y me acuerdo que sin Cristiano Ronaldo nos ganaron de una forma muy clara, cada partido es diferente y lo mismo pasa en el Camp Nou, los dos vamos muy mentalizados y mañana será un partido más para la estadística, un partido individual que hay que jugar".

Cargarse a dos entrenadores del Real Madrid. "No me gusta hablar de eso, no me gusta que cesen a entrenadores y no les pase a los demás, lo era Lopetegui y lo es Solari, les deseo lo mejor, imagino que querrán ganarnos".

Jugar mejor. "En algunas cosas podemos rescatar algunas cosas, fuimos un equipo muy solidario pero hay cosas que quizá tengamos que mejorar".

Diferencias. "Nos jugamos puntos, es una competición diferente a la del miércoles y ya comenté que es muy difícil repetir resultado aunque desde luego intentaremos ganar, la Liga lo demanda y sería un golpe de moral importante para lo que queda, además de un golpe para un rival directo, ya vimos la dificultad que tiene jugar ahí".

Triplete. "Nuestra intención es ganar todos los partidos, el otro día alcanzamos una final de Copa, una competición que ha generado mucho debate en cuanto a si íbamos a por ella y estamos en la final, de momento no hemos ganado ningún título pero tenemos opciones de ganar uno ante un rival como el Valencia, no se puede hablar de ganar el triplete sin haber ganado antes dos títulos y no hemos ganado ni uno".

Juego. "No me molesta, cada uno es libre de opinar, un día tiras veinticinco veces y no marcas y es un problema y otro día tiras tres veces, marcas tres goles y también es un problema".

Vinicius. "No haremos nada especial para él, lo harmeos entre todos, está en forma, es desequilibrante y nos creó problemas, pero tanto él como los demás, todos son grandes jugadores".

Dembélé. "Esto es como todo, es un juego de equilibrios y hay jugadores que tienen que arriesgar, los regateadores son así, tienen un índice de pérdida mayor pero son los que deciden en el último tercio, el problema es cuando se pierden balones en zonas más sensibles, tiene regate y velocidad, esperamos que decida donde tenga que hacerlo y lo haga bien".

Cillessen. "El otro día jugó Ter Stegen porque Cillessen no estaba al cien por cien, acortó los plazos y esa es la cuestión, pero eso no es un concurso para premiar a uno u otro, sino que jugamos para ganar los partidos".

Arthur. "Nos puede ayudar, ya participó el otro día pero ya veremos mañana".

Arturo Vidal. "Nos está ayudando mucho, es importante, no ha participado en algunos partidos pero sí en otros muchos y en ocasiones no ha participado de entrada y luego aparece, no hay ni críticas ni problemas, tengo veinte jugadores y tengo que elegir".

Valencia en la final de la Copa del Rey. "Veo una final abierta porque valoramos al Valencia, hizo un gran partido cuando vino aquí y no les hemos ganado ninguna de las dos veces, está haciendo una gran temporada de menos a más, reencontrando sensaciones, será un rival difícil, les felicitamos por alcanzar la final, tiene un estilo muy definido y será una final bonita de ver, cualquiera de los dos posibles rivales era complicado, el Betis además nos ganó por lo que por lo menos jugaremos en campo neutral".

Supercopa de Catalunya. "Es una posibilidad para los nuevos y los del B, es un partido al que le damos importancia para ver la evolución para determinados jugadores, hay cierta sobrecarga de partidos pero es una buena oportunidad".