Valverde: "Ansu Fati puede regresar ante el Sevilla"

El 'txingurri' revela que el guineano "tiene buenas sensaciones" desde hace días y dice que "puede estar disponible" ante su ex equipo.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de la visita del al Camp Nou, un partido en el que el club azulgrana puede enlazar cuatro victorias consecutivas por primera vez esta temporada en caso de triunfo.

Ansu Fati. "Ayer ya tenía buenas sensaciones, hoy ha estado por la mañana y pensamos que podrá estar disponible y ya veremos; ¿que no va a la selección? Es joven y tiene tiempo, está acusando el paso del juvenil al primer equipo tan rápido y todavía tiene que hacerse, también su musculatura, que tiene que adaptarse al ritmo de Primera División, veremos qué le depara el futuro; cuando surge un jugador así todos quieren verle pero hay mucho camino por delante".

Suárez y Messi. "Que están los dos recuperados es claro, jugaron ya noventa minutos, son jugadores fundamentales que han tenido un déficit en un momento determinado por sus lesiones pero con tiempo y partidos se irán poniendo más en forma".

Dembélé y Griezmann. "Las posiciones no son fijas, cada partido es diferente y todos pueden participar en todos los partidos, también pueden participar juntos y veremos quién sale, también pueden estar Carles Pérez o Ansu, ya veremos".

Todibo. "Es una posibilidad clara pero hay otras, vendrá a entrenar Araujo del B pensando en mañana, pero para eso están los jugadores, para demostrar cosas cuando tengan la oportunidad pero es un partido comprometido y hay que tenerlo en cuenta; es un jugador muy potente, con mucha velocidad y que a veces tiene que regular sus impulsos en el juego pero se atreve a sacar el balón jugado, lleva tiempo sin jugar pero cuando lo ha hecho nos ha demostrado que tiene cualidades para seguir creciendo".

Jordi Alba. "No está descartado, tenemos que esperar a verle en el entrenamiento porque todavía no tiene el alta, ya hizo una parte del entrenamiento y se encontró bien pero tenemos que esperar".

Defensa de circunstancias. "No contar con un lateral zurdo es un poco antinatural a veces a pesar de que Nélson y Sergi lo han hecho muy bien pero también está la posibilidad de Wagué, también esperamos a que Jordi pueda incorporarse en breve, igual ya en el partido de mañana; hicimos un partido importante con el Inter, también ante el Dortmund jugó Nélson y ya veremos, al final lo de Junior tampoco será para mucho tiempo, pensamos".

Cambios en el mediocampo. "Tenemos alternativas en el medio, Frenkie ha venido y nos da muchas cosas, aportando dinamismo al juego interior pero empiezas las temporadas y nunca sabes cómo acabarás, Arthur también está a un gran nivel y Arturo actuó a gran nivel cuando entró, lo que está claro es que la competencia siempre es buena".

Sevilla. "Siempre son partidos intensos, han empezado muy bien, especialmente fuera donde han ganado tres de cuatro partidos disputados, se les ve convencidos e incluso en la derrota ante el jugaron muy bien, con dinamismo y bandas profundas que puede hacer daño, centran mucho y deberemos tener cuidado, ahora que hemos recuperando algunos puntos que hemos perdido, veremos si podemos ganar e irnos al parón con mejor sensación".

punto de inflexión. "Aquí se toca fondo un lunes y el domingo estás en el cielo y al revés, estamos en una buena racha y queremos refrendarlo ante el Sevilla".

Parón FIFA para descansar. "Preferimos que todos vayan a la selección porque significa que no están lesionados y que están a alto nivel, casualmente no irán tantos y no nos viene mal porque podremos hacer más entrenamientos y estar más finos en la preparación pero está claro que vienen una serie de partidos decisivos en los que tendremos que estar preparados".

Víctor Valdés. "No puedo decir demasiado, me he enterado porque el club ha emitido un comunicado pero me queda un poco lejos, estoy cerca del B y viendo partidos y valorando jugadores, no puedo decir nada porque no tengo mucha idea de cómo ha ido".