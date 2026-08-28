Valentijn Driessen destroza a Jordi Cruijff: «Un error que el Ajax le haya fichado»

Valentijn Driessen no está nada satisfecho con Marcos Leonardo. El brasileño fue fichado por el Ajax a principios del periodo de traspasos por veinte millones de euros, pero todavía no convence.

El jueves por la noche, el entrenador Míchel Sánchez optó por empezar con Tolu Arokodare como delantero centro. Y le salió bien. El nigeriano marcó dos goles en el partido contra el FC Sion (5-3).

Marcos Leonardo entró al campo tras una hora de juego en sustitución de Tolu. El delantero falló dos ocasiones clarísimas, tras lo cual Driessen afirma en Kick-off que ya ha visto suficiente.

«Míchel le da a Tolu la oportunidad de jugar de inicio y marca dos nada más salir. Eso es justo lo que quieres ver de un delantero», arranca Driessen en su argumentación.

«Vimos a nuestro amigo Marcos Leonardo. No da pena. Gana un dineral. Es un error que lo hayan traído por ese dinero (20 millones de euros, N. de la R.) y que le paguen tanto de salario», continúa el jefe de fútbol.

«Entiendo perfectamente que vaya por ahí sin confianza. Míchel se muestra positivo y dice que defiende bien y que hace buenos desmarques. Pero no puede participar en el juego», sentencia Driessen con dureza.