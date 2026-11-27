Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Valentijn Driessen se ha mostrado muy molesto por el comportamiento de Lucas Vennegoor of Hesselink durante el partido de la Conference League entre el SC Freiburg y el FC Twente (2-1). El delantero de 19 años intentó dañar el punto de penalti en los últimos instantes. En el pódcast de fútbol Kick-off de De Telegraaf, Driessen pide que, en adelante, ese comportamiento se castigue con tarjeta roja directa.

El FC Twente parecía que iba a sacar un punto de su visita a Friburgo el jueves por la noche, hasta que el árbitro Manfredas Lukjancukas señaló un penalti a favor del conjunto alemán poco antes del final. Derry Scherhant cayó al suelo al tropezar con la pierna de Bart van Rooij. Después se produjo un altercado y Vennegoor of Hesselink aprovechó la ocasión para intentar destrozar el punto de penalti a patadas.

En Kick-off se plantea a los presentes si dañar el punto de penalti debe castigarse sin contemplaciones con una tarjeta roja.

Driessen no necesita ni un segundo para responder. «Con una tarjeta amarilla no acabarás con ello», sostiene el responsable de fútbol de De Telegraaf. «Algunos creen que merece la pena recibir una amarilla por hacerlo. Esto está pactado: quién tiene que hacerlo».

Anuncios Anuncios

Driessen recurre a Wout Weghorst como ejemplo hipotético para reforzar su postura. «Entonces Wout Weghorst dice antes, por ejemplo: “Yo ya tengo una amarilla, así que, si pasa esto, tienes que destrozar tú el punto de penalti”».

Aunque Matthias Ginter estrelló su lanzamiento desde los once metros en el poste, Niklas Beste acabó marcando el gol de la victoria en el rechace. «Tengo que admitir que me encantó que el balón entrara en el rechace», dice Driessen. «Aunque solo fuera por Vennegoor of Hesselink. ¡Qué tipo más patético!».

Además, según Driessen, los jugadores del FC Twente tenían pocos motivos para quejarse de la decisión arbitral. «Tampoco me pareció un penalti injusto. Se puede pitar perfectamente», afirma el periodista.

Anuncios

«El FC Twente, por supuesto, hizo todo lo posible para intimidar a ese jugador y a todo el equipo», continúa Driessen. «También hubo empujones, agarrones y de todo para que Vennegoor pudiera destrozar el punto de penalti. Así que me alegro de que Drommel se tirara hacia el lado equivocado y acabara habiendo gol».

Driessen está convencido de que una sanción más severa tendría de inmediato el efecto deseado. «¡Es realmente lamentable! Por eso digo: tarjeta roja y se acabó. Ya verás cómo no vuelve a pasar».

Anuncios

«A este nivel hay cámaras apuntando a todas partes. Entonces no habrá ningún entrenador ni compañero que te diga que vayas a destrozar el punto de penalti», afirma Driessen, que rechaza el argumento de que ese tipo de intimidaciones forman parte del fútbol. «¿Sabes qué forma parte del fútbol? Que, si tienes ocasiones claras, debes aprovecharlas. Eso es lo que tendría que haber hecho el Twente, porque por lo demás jugó bien».