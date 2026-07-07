Valentijn Driessen arremete sin piedad contra el protagonista del Mundial: «¡Menudo perdedor eres!»

Valentijn Driessen se ha enfadado muchísimo con Noruega, según ha declarado en el programa «Vandaag Inside Oranje». Los noruegos eliminaron a Brasil del Mundial el domingo, pero Driessen no lo disfrutó.

«Claro que he disfrutado con esos noruegos», comienza Johan Derksen con tono positivo. «Ya me habían causado buena impresión antes, pero también ahora lo han hecho muy bien. Además, no se trata solo de ese delantero (Haaland), tienen unos cuantos jugadores bastante buenos».

Derksen menciona al capitán Martin Ødegaard, aunque Driessen no se muestra demasiado entusiasmado al respecto. «Contra Brasil no paraba de perder el balón y luego intentaba regatear a todo el mundo por entre las piernas. Es un buen jugador, pero intenta regatear a un grande como Neymar por entre las piernas…»

«Le pitan una falta, Neymar le reconoce: “Eres un gran jugador”, ¡y él insiste! Eso no se hace», se indigna Driessen.

El portero Ørjan Nyland también es criticado por su actitud hacia Neymar: tras el empate de penalti en el añadido, ambos protagonizaron un enfrentamiento.

«Ese Nyland se pasa todo el año en el banquillo del Sevilla. ¡No toca un balón, no sabe hacer nada! Y ahora, casualmente, ha hecho el partido de su vida y se pone a hacerse el duro con Neymar en ese penalti», refunfuña Driessen.

El jefe de la sección de fútbol de De Telegraaf sentencia: «Es un perdedor. Ojalá los ingleses les den una buena lección».