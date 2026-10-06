Roy Keane, leyenda del Manchester United, criticó a Eberechi Eze antes de la victoria de Inglaterra sobre la República Checa (3-0) en la Liga de Naciones de la UEFA, pidiendo a la estrella del Arsenal que corrija su juego "demasiado descuidado" sin balón.

Eze mantuvo su lugar en la convocatoria de Thomas Tuchel con la selección de Inglaterra tras el Mundial de este verano, a pesar de que sus participaciones se han limitado a salir como suplente en los partidos del Arsenal al inicio de la temporada de la Premier League.

Sin embargo, el jugador de 28 años se quedó en el banquillo en el partido inaugural de Inglaterra ante España, antes de participar como suplente frente a la República Checa (en el primer partido) y Croacia.

No cabe duda de que Eze estaba deseoso de jugar como titular con la selección de su país por primera vez desde su emocionante victoria sobre Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial, y fue elegido para jugar en el extremo izquierdo en el cuarto y último partido de Inglaterra durante este parón internacional esta noche.

Harry Kane fue sin duda la figura del encuentro aquella noche ante la República Checa, al marcar dos goles —tras un gol en propia puerta de Vladimír Souček— mientras alcanzaba su cifra récord de 125 partidos internacionales con los Tres Leones en el estadio de Wembley.

Al mismo tiempo, Eze ofreció algunos momentos prometedores a lo largo de los 90 minutos, pero fue de más a menos con el paso del tiempo, y podría regresar al Arsenal con la sensación de que podría haber hecho más para impresionar.

En declaraciones previas al partido, Roy Keane reveló que se sintió "decepcionado" por la breve participación de Eze en el anterior partido de Inglaterra, cuando los hombres de Tuchel lograron una contundente victoria por 7-0 sobre Croacia.

El exfamoso centrocampista del Manchester United y de la República de Irlanda criticó con dureza la contribución de Eze en el juego sin balón, y le aconsejó que dé lo mejor de sí mismo cuando tenga la oportunidad.

Keane dijo, según recogió el diario inglés "Metro": "Me sentí decepcionado con él la otra noche (ante Croacia) cuando saltó al campo".

Y continuó: "Está claro que Inglaterra ataca y ofrece un rendimiento muy bueno, así que cuando se te presentan las oportunidades tienes que aprovecharlas".



