URGENTE: China suspende la emisión de los partidos de LaLiga

La televisión estatal china "CCTV" suspendió la emisión de los partidos de la liga española de fútbol, además de cualquier encuentro en el que participe el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, tras la polémica que generaron las declaraciones del jugador francés acerca de un "meme" humorístico que lo compara con el antiguo líder chino Mao Zedong.

Informóla agencia de noticias española "EFE", este martes, que la decisión entró en vigor, dentro de un paquete de medidas que anteriormente también incluyó la retirada de todos los anuncios y vídeos en los que aparece el jugador francés.





China advirtió de que las palabras y los actos que "hieren los sentimientos del pueblo chino serán rechazados por todos los sectores de la sociedad".

La decisión de la televisión china coincidió con el anuncio de varias empresas locales de dar por terminada su colaboración comercial con Mbappé, en medio de su rechazo a conductas que consideran ofensivas para los sentimientos del pueblo chino.

El nombre de Mbappé, eliminado de la clasificación del Balón de Oro

Las repercusiones de la crisis se extendieron hasta el portal deportivo chino "Dongqiudi", que sustituyó el nombre de Mbappé por la expresión "esta persona no existe" en la lista de clasificación del Balón de Oro de 2026, en la que el delantero del Real Madrid ocupó el segundo puesto por detrás del inglés Harry Kane, mientras que el español Lamine Yamal se situó en el tercer lugar.

La expresión china utilizada en lugar del nombre del jugador apareció con el significado de "esta persona no existe" o "no se ha encontrado a esta persona", en un gesto que llegó tras la polémica suscitada en torno a sus declaraciones.

Las declaraciones que encendieron la crisis

Según la agencia de noticias española, la crisis comenzó después de que a Mbappé se le preguntara durante una entrevista reciente por su imagen humorística favorita, a lo que respondió: "La imagen que más me ha hecho reír es aquella en la que usan mi cara sobre la imagen de un dictador chino. La uso mucho con mis amigos".

El jugador no mencionó directamente el nombre de ningún dirigente chino, pero una imagen montada que muestra su rostro sobre la imagen del antiguo líder chino Mao Zedong se difundió ampliamente por las redes sociales durante los últimos meses.