Unai Simón: Argentina repetirá el guion de Uruguay

La selección española se centra en la final del domingo contra Argentina, con la mira puesta en su segundo título tras 2010.

Unai Simón, portero de «La Roja», analizó la final en el programa de «Marca» y destacó la importancia de mantener la identidad del equipo pese a esperar un duelo muy físico y complicado.

Recordó el duelo contra Uruguay en el torneo, el más difícil para imponer su estilo, y afirmó: «Siempre intentamos seguir nuestro plan y jugar a nuestra manera, pero el partido contra Uruguay fue el mayor reto: mucha intensidad física y errores que rompieron nuestro ritmo y desbarataron el sistema».

Ante Argentina espera un duelo parecido y subraya que deben adaptarse sin perder su estilo: «Creemos que el estilo de Argentina será muy similar al de Uruguay, así que debemos estar preparados y mantener la misma fortaleza mental».

El portero internacional subrayó la importancia de la fortaleza mental en partidos de alta presión y afirmó: «Si en algún momento del partido las cosas se complican o encajamos un gol, debemos tener la convicción de que podemos remontar en cualquier momento».

Simón elogió la flexibilidad y resistencia de Argentina en el torneo, pero recordó que España también tiene la ambición para alcanzar la gloria y concluyó: «Argentina ha mostrado un gran espíritu de lucha en este Mundial, y si nos toca afrontar esta prueba en la final, debemos demostrar que somos el equipo que merece ganar el título».