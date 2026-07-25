Las anteriores declaraciones de Lian Diomandé, joven jugador del Leipzig y principal objetivo del Real Madrid en el mercado de fichajes de verano durante el periodo actual, han vuelto a primer plano coincidiendo con la inminente resolución de la operación.

Diomandé criticó el arbitraje en un partido que enfrentó a su anterior equipo, el Leganés, con el Real Madrid en LaLiga española, al considerar que el club blanco siempre se beneficia de las decisiones de los árbitros.

Diomandé, de 19 años, está cerca de fichar por el Real Madrid, después de que informaciones periodísticas apuntaran a que el club español ha alcanzado un acuerdo con el jugador respecto a los términos personales, mientras que ha presentado una oferta de 120 millones de euros al Leipzig, y las negociaciones avanzan en un sentido positivo.

El jugador tiene un buen conocimiento del ambiente de LaLiga española, tras haber defendido los colores del Leganés antes de su traspaso al Leipzig en 2025, donde disputó con el equipo un enfrentamiento ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu en su última temporada en LaLiga (2024-2025).

Aquel partido terminó con victoria del Real Madrid por 3-2, pero vivió una jugada arbitral que provocó las protestas del Leganés, después de que el equipo reclamara un penalti en el minuto 94 tras un contacto entre el defensa Raúl Asencio y Diomandé, aunque el árbitro ordenó que el juego continuara.

En unas declaraciones que realizó entonces al programa "El Chiringuito", que el diario "Mundo Deportivo", cercano al Barcelona, volvió a publicar hoy sábado, Diomandé expresó su extrañeza por la decisión, diciendo: "No sé por qué el árbitro no pitó el penalti".

El jugador no ocultó su descontento con la actuación del árbitro, y añadió: "Creo que el arbitraje fue malo, no hubo falta a favor de Mbappé, y además el penalti que reclamamos no se pitó".

Después lanzó una acusación directa al club blanco al afirmar: "El Real Madrid siempre es así (es decir, se beneficia de las decisiones arbitrales)".

Numerosos aficionados han difundido estas declaraciones en las redes sociales durante las últimas horas, lo que plantea interrogantes sobre la postura de la directiva del Real Madrid.