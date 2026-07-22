Una sola persona en el Real Madrid se opone al fichaje de Rodri

El español Rodri, centrocampista del Manchester City, ha vuelto a entrar con fuerza en la órbita del Real Madrid durante el mercado de fichajes de verano, después de que su descarte de los planes del conjunto blanco pareciera prácticamente decidido tiempo atrás.

El periodista Rodra, dela cadena ESPN, señaló que la directiva del Real Madrid ya contempla a Rodri como una opción real para reforzar el centro del campo, indicando que el director general del club blanco, José Ángel Sánchez, junto al jefe de ojeadores, Juni Calafat, están liderando la operación para hacerse con los servicios del jugador.

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Añadió que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, muestra ciertas reservas sobre la operación, debido a su temor a que Rodri sufra nuevas lesiones, aunque su influencia sobre las decisiones del mercado de fichajes este verano es menor de lo habitual.

Rodra apuntó que «Pérez ya rechazó el pasado mes de mayo la idea de fichar al portugués Bernardo Silva, pero la operación se llevó a cabo. Del mismo modo, se enteró del fichaje de Marc Cucurella una vez que ya había un acuerdo con él».

Destacó que la estrella de la selección de España, ganador del premio al mejor jugador del Mundial 2026, se prepara para someterse a una operación quirúrgica menor por dolores de espalda, subrayando que la lesión no se considera grave.



