Una sola decisión encendió dos crisis: Zidane choca con Mbappé en la búsqueda de Benzema

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Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, afronta el reto de encontrar al delantero puro capaz de liderar la línea de ataque, en medio de la incertidumbre que persiste sobre la identidad del jugador que ocupará la posición de nueve, tras la retirada de Olivier Giroud de la selección y la falta de estabilidad en las opciones disponibles hasta ahora.

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Según el informe del diario "Marca", parece que Zidane busca un delantero que posea las características de Karim Benzema, por quien siempre ha mostrado admiración, hasta el punto de describirlo anteriormente como el mejor delantero de la historia del fútbol francés, basándose en su experiencia junto a él cuando era entrenador del Real Madrid.

Zidane entregó a Benzema el Balón de Oro en 2022, y además dijo en declaraciones anteriores al diario "L'Équipe": "No me gusta decir que es el mejor, cada uno tiene su elección. Para mí, es Karim, porque trabajé con él y conozco su valía".

Históricamente, la selección francesa ha contado con nombres ofensivos destacados, como Just Fontaine, Jean-Pierre Papin, Thierry Henry y David Trezeguet, pero la salida de Giroud de la selección dejó un vacío que ningún jugador ha logrado llenar de forma convincente hasta ahora.

Zidane provoca el enfado de Mbappé y busca su sustituto

Durante los dos últimos grandes torneos que dirigió Didier Deschamps, la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, el exentrenador se vio obligado a utilizar a Kylian Mbappé en la posición de delantero puro, a pesar de que su posición principal es la banda izquierda.

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Pero Zidane anunció desde su primera aparición como entrenador de Francia que prefiere utilizar a Mbappé en el costado izquierdo, considerándola su mejor posición, algo que repitió al anunciar su lista para el parón internacional de noviembre, antes de que el jugador sufriera molestias físicas que lo obligarán a ausentarse ante Italia.

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Esto llega en medio de informes periodísticos franceses que señalan que el cambio de posición de Mbappé, de delantero puro a extremo, provocó el descontento de la estrella del Real Madrid, lo que generó una tensión contenida entre el jugador y su entrenador.

En su primera lista, Zidane convocó a Esteban Lepaul, que era el único delantero puro especializado entre sus opciones, como recompensa por su destacada temporada con el Rennes, tras encabezar la lista de goleadores de la liga francesa con 21 goles.

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Zidane dijo sobre el jugador: "Posee características diferentes a las que vemos habitualmente. Me gusta este tipo de jugadores en los espacios reducidos, y puede ser útil ante los equipos que defienden replegados. Es un jugador que me interesa y quiero seguirlo de cerca".

Gracias a sus movimientos y a su capacidad para conectar las líneas, junto con su olfato goleador y la variedad de formas de finalizar las jugadas, Lepaul parecía uno de los jugadores disponibles más cercanos a ofrecer unas características similares al estilo de Benzema.

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Fue titular en los dos partidos ante Bélgica y entró como suplente ante Turquía, pero no marcó goles ni ofreció lo suficiente para convencer a Zidane, que deseaba continuar evaluándolo, antes de que una lesión en el tobillo lo apartara de la nueva lista.

Dembélé y Marcus Thuram: opciones caídas por las lesiones

En dos partidos ante Turquía e Italia, Zidane recurrió a Ousmane Dembélé en la posición de falso nueve, un rol que también desempeña con el Paris Saint-Germain bajo la dirección de Luis Enrique.

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El entrenador de Francia explicó el motivo de su elección diciendo: "Se mueve mucho y abandona su posición constantemente, y eso es lo que buscamos. Algunos miran demasiado los goles, pero yo veo las cosas de una manera diferente".

Pero Dembélé también se ausentó de la segunda lista por lesión, de modo que Zidane perdió una opción ofensiva que le aportaba flexibilidad en el movimiento y en el intercambio de posiciones.

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Asimismo, Zidane devolvió a Marcus Thuram a la selección tras su ausencia de la lista de Deschamps en el Mundial 2026, después de ofrecer buenos niveles con el Inter de Milán, marcando seis goles y dando dos asistencias durante la última etapa de la temporada, aprovechando la ausencia de Lautaro Martínez.

Y aunque Thuram difiere en sus características respecto a Benzema, pues depende en mayor medida de las transiciones ofensivas y no participa en la misma medida en la construcción del juego, Zidane estaba entusiasmado por seguirlo de cerca, antes de que la lesión también lo obligara a abandonar la concentración de la selección.

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Eli Junior Kroupi: el nuevo fichaje en los planes de Zidane

Tras la ausencia de Thuram, Zidane decidió convocar a Eli Junior Kroupi, de 20 años, de la selección de Francia sub-21, para que fuera la cara nueva más destacada de su lista.

Kroupi había rechazado anteriormente representar a Portugal y a Costa de Marfil, y eligió continuar su trayectoria internacional con Francia, tras ofrecer una temporada llamativa con el Bournemouth en la Premier League, en la que marcó 13 goles.

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El jugador participa en la posición de segundo delantero por detrás de Evanilson en muchas ocasiones, y se distingue por su capacidad para moverse entre líneas, además de sus habilidades en el desborde y su potente disparo con la pierna derecha.

Zidane habló sobre la posibilidad de que participe ante Italia, diciendo: "Veremos si será titular en uno de los dos partidos. Está con nosotros, y sabemos por lo que ha pasado, pues no disputó su primer partido hasta el 25 de octubre debido a una lesión en el pie, pero ahora está disponible. Conocemos su potencial, y en esta etapa está con nosotros y listo para jugar".

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Las previsiones apuntan a la posibilidad de contar con Bradley Barcola en la posición de delantero centro durante el duelo ante Italia, mientras Zidane también espera recuperar a Hugo Ekitike, para continuar la búsqueda del delantero que le dé la solución ofensiva que desea, y que quizás se acerque en sus características a Benzema.