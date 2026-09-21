Una sociedad letal para ambos: Mbappé afronta una pesadilla en los grandes partidos con el Real Madrid

El delantero francés Kylian Mbappé se encamina hacia una tercera temporada catastrófica con el Real Madrid, después de haberse esfumado en el estadio "Riyadh Air Metropolitano" durante la derrota de su equipo ante el Atlético de Madrid por 2-1, donde apenas tocó el balón en la segunda parte cuando sus compañeros más lo necesitaban, con lo que el candidato al Balón de Oro volvió a desaparecer ante el bloque defensivo cerrado del entrenador Diego Simeone.

Según el diario español "Sport", el jugador de 27 años, que cuenta con 8 goles y dos asistencias en 8 partidos esta temporada, firmó su tercer encuentro sin goles esta campaña, después de no haber marcado ante el Espanyol y el Real Betis.

Además, Mbappé, que solo ha conquistado dos títulos con la camiseta del conjunto blanco en algo más de dos años, no realizó ningún disparo a portería en el encuentro y perdió la posesión del balón 15 veces.

Los números del delantero francés ante el eterno rival de la capital, el Atlético de Madrid, desde que viste la camiseta del Real Madrid son muy preocupantes; se enfrentó al equipo vecino en 6 ocasiones, en las que logró solo dos victorias (en una de ellas no fue titular), un empate y 3 derrotas, mientras que se ausentó de otros dos duelos por lesión, y en estos 6 enfrentamientos Mbappé solo pudo marcar dos goles.

La discreta actuación de la estrella francesa contra el Atlético de Madrid, al que nunca ha logrado vencer en el estadio "Riyadh Air Metropolitano", llega en un momento muy delicado para la carrera por el Balón de Oro, ya que la votación se cierra el próximo 28 de septiembre.

El campeón del mundo de 2018, que ha repetido en numerosas ocasiones que merece ganar el galardón por delante de Lamine Yamal y Harry Kane, acumula un registro goleador que es 6 goles inferior al comienzo de esta temporada al de Raphinha, a quien Mbappé restó importancia anteriormente cuando la prensa lo comparó con él, diciendo: "Podría hacerme el tonto y decir que marco más goles que Raphinha y Dembélé y que ellos deberían marcar más goles".

Contra el Barcelona: más goles y más derrotas

Los números de Mbappé ante el Barcelona desde que se incorporó al Real Madrid ponen su rendimiento en amplia duda; a nivel individual marcó 6 goles en 6 enfrentamientos, mientras que se ausentó de otro partido por lesión.

Sin embargo, el conjunto blanco solo ha logrado una única victoria en el Clásico con la participación del delantero francés, y fue por 2-1 bajo la dirección del entrenador Xabi Alonso, mientras que el resto de los partidos terminaron en derrota, incluidos 3 partidos de final.

Antes de cumplir su sueño de jugar en las filas del Real Madrid, Mbappé tenía un balance positivo ante el equipo catalán; con la camiseta del París Saint-Germain, Mbappé marcó 6 goles en 4 enfrentamientos, un registro que inclinó la balanza a favor del equipo parisino con dos victorias, un empate y una única derrota, aunque la sociedad entre Kylian y el Real Madrid ha terminado por atar a ambas partes y limitar sus aspiraciones.



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