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Lamine Yamal y Fermín López siguen confirmando su importancia en el engranaje ofensivo del Barcelona, después de que la pareja haya tenido un papel destacado en los resultados del equipo esta temporada, con una conexión que sigue fabricando goles y llegadas a la portería rival.

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Las cifras actualizadas revelan el peso de ambos jugadores en LaLiga: Yamal ha alcanzado las 19 participaciones directas en gol, por las 13 de Fermín, un balance que refleja la variedad de sus funciones ofensivas y su capacidad para decidir los resultados.

Yamal ha disputado 13 partidos en el campeonato esta temporada, con un total de 1085 minutos, en los que ha marcado 10 goles y ha repartido 9 asistencias. Suma así 19 participaciones directas en gol, a un ritmo de más de una por partido.

Fermín, por su parte, ha jugado 12 partidos de LaLiga y 844 minutos, en los que ha conseguido 8 goles y ha dado 5 asistencias, lo que eleva su cuenta de participaciones directas en gol a 13.

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La conexión ofensiva entre ambos cobra todavía más relevancia si se observan las asistencias: Fermín es el jugador que más se ha beneficiado de los pases de gol de Yamal en todas las competiciones esta temporada, ya que el extremo español le ha servido 4 goles.

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Llama la atención que las tres últimas asistencias de Yamal hayan ido todas a parar a Fermín, según los datos de Opta. Esto pone de relieve lo frecuente que se ha vuelto esta sociedad en los últimos partidos y da al Barcelona una fuente de peligro en la que apoyarse en el último tercio del campo.

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La última aportación de Fermín llegó este domingo ante el Villarreal, al marcar el segundo gol del Barcelona en un encuentro que terminó con victoria del conjunto catalán por 3-2 en el Camp Nou, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga.

La diferencia entre los números de ambos refleja la distinta naturaleza de su impacto. Yamal lidera en participaciones directas en gol gracias a sus goles y asistencias, mientras que Fermín firma un balance notable teniendo en cuenta los minutos que ha disputado, con 8 goles en 844 minutos.

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El Barcelona volvió a ampliar su ventaja sobre su eterno rival, el Real Madrid, que ayer llegó a los 33 puntos tras ganar 2-1 al Celta de Vigo. El conjunto catalán se sitúa en lo más alto de la clasificación con 36 puntos.

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