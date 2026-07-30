Tras varias semanas de espera, el guardameta alemán Marc-André ter Stegen viajará, en las próximas horas, a los Países Bajos para completar su traspaso en calidad de cedido al Ajax de Ámsterdam.

Después de resolver los últimos detalles relacionados con las cuestiones fiscales, Ter Stegen viajará a Ámsterdam para dar los toques finales a su salida del Barcelona.

El diario "Sport" señaló, citando fuentes dentro del Ajax, que el guardameta alemán tiene previsto llegar a la capital neerlandesa en las próximas horas para completar una operación que estaba cerrada desde hace tiempo, pero que se aplazó por motivos que no tienen relación con los aspectos deportivos.

Durante las últimas semanas, el traspaso del internacional alemán a Ámsterdam se veía como una simple cuestión de tiempo, aunque el viaje no se produjo debido a que algunas cuestiones fiscales quedaban sin resolver.

El principal obstáculo consistía en determinar quién asumiría los impuestos derivados de la operación dentro de los Países Bajos.

Ter Stegen consideraba que esa carga debían asumirla los clubes, mientras que el Ajax estimaba que no era su responsabilidad hacerse cargo de dichos costes.

Finalmente, el Barcelona, que abonará cerca del 90% del salario del guardameta, aceptó asumir también esos gastos con el fin de eliminar el último obstáculo para la salida del portero.

Desde entonces, los abogados de todas las partes trabajaron durante varios días en la revisión de todos los documentos y contratos, con el objetivo de garantizar todas las garantías financieras y evitar cualquier sorpresa de última hora.

Tras completar este proceso, se alcanzó el acuerdo definitivo este jueves, y la operación quedó lista para ejecutarse.