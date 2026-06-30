Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Manchester City v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Una reunión decisiva acerca a Marmoush a su nuevo destino

Fichajes
O. Marmoush
Manchester City
Manchester City vs Bournemouth
Bournemouth
Premier League
Australia vs Egipto
Australia
Egipto
World Cup
Egipto
Inglaterra
Australia
EE. UU.

El movimiento ha comenzado... y el destino sigue siendo desconocido

El futuro del egipcio Omar Marmoush, delantero del Manchester City, sigue acaparando el mercado de fichajes de verano.

Mientras, la selección de Egipto se prepara para enfrentar a Australia el viernes en Dallas, en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, con todas las miradas sobre Marmoush.

Mientras, el Galatasaray turco prepara la nueva temporada y busca reforzar su ataque.

Según Africa Foot, el Galatasaray quiere ficharlo cedido con opción de compra.

El jugador busca minutos y ve la liga turca como un paso adelante en su carrera.

World Cup
Australia crest
Australia
AUS
Egipto crest
Egipto
EGY
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU

Para convencerlo, el club turco prepara una oferta superior a 10 millones de euros, similar al salario que percibe en Inglaterra.

Antes de avanzar, el club turco debe resolver la situación de Mauro Icardi y conocer los límites de extranjeros.

Las negociaciones podrían acelerarse en los próximos días, pues el club turco se reunirá con el agente del jugador la próxima semana para intentar cerrar el acuerdo.

El interés llega tras su buena temporada en el Manchester City, donde jugó 36 partidos, marcó 8 goles y dio 3 asistencias.

Su contrato con el Manchester City vence en 2029, su valor de mercado es de 60 millones de euros y percibe unos 17 millones anuales.

Anuncios