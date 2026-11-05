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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Una operación perdida: el Inter de Milán se adelanta al Barcelona con un movimiento oficial

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F. Dimarco
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El club italiano zanja la situación de su jugador

El Barcelona ha recibido un nuevo golpe en sus intentos de fichar a Federico Dimarco, lateral del Inter de Milán, después de que el club italiano se moviera para asegurar la continuidad de su jugador, lo que hace que su traspaso al conjunto catalán durante el próximo mercado de fichajes de verano sea aún más complicado.

El Barcelona seguía de cerca la situación de Dimarco, ante la proximidad del final de su contrato anterior en junio de 2027, lo que lo convertía en una de las opciones sobre la mesa de la dirección deportiva del club catalán, especialmente con el deseo del técnico del Barça, Hansi Flick, de reforzar la posición de lateral izquierdo con un jugador que cuente con destacadas cualidades ofensivas.

Pero, según el diario catalán "Sport", el Inter de Milán decidió activar la cláusula de prórroga existente en el contrato del jugador por una temporada adicional, con lo que su vínculo con el club italiano se extiende hasta junio de 2028, algo que confirmó Giuseppe Marotta, presidente del club italiano, al aclarar que la directiva utilizó la cláusula acordada para asegurar la continuidad del jugador una temporada más.

Marotta dijo: "Hemos activado la cláusula acordada con él, aunque era una medida unilateral, pero acordamos prorrogar su contrato por un año más".

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Y el presidente del Inter de Milán añadió: "Dimarco quiere quedarse, y nosotros también lo queremos, y estamos contentos con ello; el sentimiento de pertenencia al club debe tener prioridad sobre cualquier otra consideración".

El movimiento del Inter no se detuvo en la prórroga del contrato, ya que la directiva ha iniciado negociaciones con los representantes del jugador para alcanzar un nuevo acuerdo de mayor duración, con una mejora de la remuneración económica que percibe, ante el deseo del club de conservar a uno de sus elementos más importantes durante los próximos años.

El Barcelona ya había intentado fichar a Dimarco durante el pasado mercado de fichajes de verano, y estudió la posibilidad de cerrar una operación de intercambio con el Inter de Milán por la que Alejandro Baldé pasaría al club italiano a cambio de la llegada del lateral italiano al Camp Nou, pero el intento no llegó a un acuerdo entre las dos partes.

La tarea del Barcelona se ha vuelto más complicada tras la prórroga del contrato de Dimarco hasta 2028, sobre todo porque el jugador, por su parte, ha mostrado su deseo de continuar su trayectoria con el Inter de Milán, lo que reduce las posibilidades de su marcha a LaLiga y obliga a la directiva catalana a buscar otras opciones para reforzar el flanco izquierdo.

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