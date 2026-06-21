Una noche legendaria para el portero de Curazao frente a Ecuador

El portero Eloy Rom protagonizó una de las mejores actuaciones de la historia de los Mundiales. Este domingo, en la segunda jornada de la fase de grupos, mantuvo a Curazao a flote con 15 atajadas y logró un 0-0 ante Ecuador.

Realizó 15 atajadas, la mayor marca en un partido de Mundial sin prórroga desde 1966, según Opta.

Igualó así el récord de 15 paradas que ostentaba Tim Howard ante Bélgica en 2014, aunque el estadounidense llegó a 16 tras la prórroga.

Solo en la primera parte realizó seis, máxima marca en un mismo periodo en este Mundial.

Además, gracias a él, Ecuador batió el récord de disparos a puerta (15) en un partido del Mundial sin marcar.

El récord anterior era de Holanda, que remató 13 veces sin éxito ante Perú en 1978.

Rom terminó el partido sin encajar y le dio a Curazao un valioso punto, además de una de las actuaciones individuales más destacadas de un portero en la historia del torneo.