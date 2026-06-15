Una nación unida... Tarmi enciende el entusiasmo de las masas iraníes

Mehdi Taremi, capitán de Irán, habló sobre la preparación de su equipo antes del debut mundialista ante Nueva Zelanda, mañana de madrugada.

Irán está en el Grupo G con Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda.

En rueda de prensa, recogida por Mundo Deportivo, afirmó: «Respetamos a todos los iraníes, dentro y fuera de Irán».

El delantero del Olympiacos añadió: «Durante muchos años, Irán ha sido una nación unida. Queremos mostrar esa unidad y estamos aquí en el Mundial para llevar alegría a los iraníes dondequiera que estén».

El seleccionador, Amir Qalaat-Noyi, añadió: «Estamos acostumbrados a convertir dificultades en oportunidades. Solo pensamos en llevar alegría a nuestro pueblo».

Los Ángeles concentra la mayor comunidad iraní fuera de Irán, y el técnico espera que muchos de sus miembros acudan a animar al equipo.

Qala-Noyi declaró: «Me alegra que vengan a vernos y espero que nos animen. Deseo que nos den ánimos y que podamos corresponder a ese apoyo ofreciendo un buen partido».