Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
IR Iran Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Una nación unida... Tarmi enciende el entusiasmo de las masas iraníes

Irán vs Nueva Zelanda
Irán
Nueva Zelanda
World Cup
M. Taremi
A. Ghalenoei
Irán
EE. UU.

Mehdi Taremi, capitán de Irán, habló sobre la preparación de su equipo antes del debut mundialista ante Nueva Zelanda, mañana de madrugada.

Irán está en el Grupo G con Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda.

En rueda de prensa, recogida por Mundo Deportivo, afirmó: «Respetamos a todos los iraníes, dentro y fuera de Irán».

El delantero del Olympiacos añadió: «Durante muchos años, Irán ha sido una nación unida. Queremos mostrar esa unidad y estamos aquí en el Mundial para llevar alegría a los iraníes dondequiera que estén».

El seleccionador, Amir Qalaat-Noyi, añadió: «Estamos acostumbrados a convertir dificultades en oportunidades. Solo pensamos en llevar alegría a nuestro pueblo».

World Cup
Irán crest
Irán
IRÁ
Nueva Zelanda crest
Nueva Zelanda
NZL

Los Ángeles concentra la mayor comunidad iraní fuera de Irán, y el técnico espera que muchos de sus miembros acudan a animar al equipo.

Qala-Noyi declaró: «Me alegra que vengan a vernos y espero que nos animen. Deseo que nos den ánimos y que podamos corresponder a ese apoyo ofreciendo un buen partido».

Anuncios