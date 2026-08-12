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Loai Mohamed

Traducido por

Una lista poco habitual: el PSG quiere igualar la histórica gesta del Real Madrid

Paris Saint-Germain vs Aston Villa
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Aston Villa
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¿Conquistará el equipo francés la Supercopa?

El Paris Saint-Germain se prepara para escribir una nueva página en la historia de la Supercopa de Europa, cuando se mida al Aston Villa esta tarde del miércoles, en un duelo que le brinda la oportunidad de sumarse a una lista muy selecta.

El conjunto francés aspira a retener el título por segunda temporada consecutiva, un logro que solo se ha conseguido dos veces en la historia de la Supercopa de Europa, de la mano del Milan y el Real Madrid, según las estadísticas de "Squawka".

El Milan fue el primero en lograr esta hazaña, al coronarse campeón en 1989 y 1990, antes de que el Real Madrid repitiera el mismo escenario en 2016 y 2017, convirtiéndose en el último equipo que lo ha conseguido hasta ahora.

El Paris Saint-Germain había cosechado su primer título en la Supercopa de Europa el año pasado, después de remontar su desventaja ante el Tottenham, antes de resolver el enfrentamiento en los penaltis, añadiendo así la copa a sus vitrinas por primera vez.

El Paris Saint-Germain necesita ganar al Aston Villa para convertirse en apenas el tercer equipo en la historia de la Supercopa de Europa que logra retener el título en dos temporadas consecutivas, tras el Milan y el Real Madrid.

UEFA Supercopa
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