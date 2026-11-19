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La lesión del francés Aurélien Tchouaméni brinda una nueva oportunidad al brasileño Vinícius Júnior para recuperar su sitio en el once titular del Real Madrid, después de que las bajas en el centro del campo hayan abierto la puerta a que José Mourinho se plantee cambiar el reparto de funciones dentro del equipo.

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Según el diario español Marca, el técnico portugués estudia apostar por Arda Güler y Bernardo Silva en el doble pivote, con Vinícius y Yan Diomande en las bandas, en un intento de aprovechar el potencial ofensivo del conjunto blanco en la próxima etapa.

El Real Madrid se prepara para retomar LaLiga con el duelo ante el Celta de Vigo el próximo sábado en el Santiago Bernabéu, con la afición expectante ante el regreso del equipo tras el parón internacional, sobre todo porque el conjunto blanco firmó un gran nivel y buenos resultados en el periodo comprendido entre el primer y el segundo parón de selecciones.

El parón internacional parece haber supuesto un punto de inflexión importante en la temporada de Vinícius. El jugador aprovechó su ausencia de la competición doméstica, debido a una sanción de 4 partidos, para recuperar el equilibrio y alejarse de la presión que lo rodeó en las últimas semanas, antes de volver a jugar con la selección de Brasil y ofrecer actuaciones ofensivas destacadas que le devolvieron la confianza.

El extremo brasileño logró marcar 5 goles en dos amistosos con su selección, dos ante Japón y tres ante Singapur, pese a no disputar ninguno de los dos encuentros completos, ya que jugó 90 minutos en el primero y 60 en el segundo. Un mensaje claro de que ha recuperado el olfato goleador y de que está preparado para pelear por un puesto de titular en el Real Madrid.

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Vinícius atravesó un periodo complicado a comienzos de temporada, después de reconocer él mismo que su preparación durante el verano no había sido la ideal en lo físico y en lo técnico. Además, afrontó una presión añadida relacionada con su futuro en el club tras firmar su nuevo contrato con el Real Madrid, un acuerdo que, según el propio jugador, aumentó la responsabilidad y las expectativas a su alrededor.

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Sin embargo, el regreso de Vinícius al once titular del Real Madrid tras cumplir su sanción no será sencillo desde el punto de vista táctico, ya que el marfileño Yan Diomande supo aprovechar su ausencia para hacerse un hueco en los planes del equipo. Su rendimiento lo ha convertido en un serio competidor por la banda izquierda, y además puede jugar en el costado derecho, lo que ofrece a Mourinho múltiples opciones en ataque.

La competencia se complica todavía más por el gran momento de Arda Güler en la banda derecha. El jugador turco se ha convertido en una de las piezas clave en la mejora del Real Madrid en los últimos partidos, gracias a su aportación en la creación de juego y en los movimientos entre líneas. Por ello, no parece fácil dejarlo fuera ante el Celta de Vigo, pese a los muchos minutos que disputó con su selección durante el parón internacional.

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Con Mourinho decidido a mantener a Kylian Mbappé y Jude Bellingham en el once, el técnico portugués se encuentra ante una gran abundancia ofensiva con Vinícius, Diomande y Güler, lo que significa que tres jugadores pelean por dos puestos en la línea de ataque. Una situación que le obliga a buscar soluciones tácticas que le permitan aprovechar al mayor número posible de futbolistas sin romper el equilibrio del equipo.

Ahí entra en juego la inesperada lesión de Tchouaméni durante su concentración con la selección de Francia, un factor que podría alterar los planes de Mourinho. Podría brindarle la oportunidad de probar a Arda Güler junto a Bernardo Silva en el doble pivote, en lugar de recurrir a la configuración habitual del centro del campo, lo que abriría la puerta a que Vinícius y Diomande jueguen juntos en las bandas, manteniendo a Mbappé y Bellingham en el once titular.

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Este planteamiento representa una solución ofensiva que daría al Real Madrid más capacidad para explotar la velocidad y la habilidad por fuera, sobre todo porque Vinícius y Diomande tienen un gran potencial en el uno contra uno y en los desmarques a la espalda de las defensas rivales, mientras que Güler y Bernardo Silva pueden contribuir a la construcción de las jugadas y a controlar el ritmo del partido gracias a su calidad técnica y a su dominio del balón.

Aun así, esta opción no está exenta de riesgos, ya que Güler y Bernardo Silva no tienen las mismas cualidades físicas que aporta Tchouaméni en el centro del campo, y su capacidad para recuperar balones y realizar coberturas defensivas no está al nivel del mediocentro francés. Esto podría dejar espacios a los rivales y obligar al equipo a ser más ordenado en defensa para no perder el equilibrio.

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Se espera que este cambio sea temporal, a la espera de la recuperación de Tchouaméni y de que todos los jugadores de la plantilla vuelvan a estar en plenas condiciones. Pero su ausencia podría dar a Mourinho la oportunidad de probar una nueva combinación ofensiva y comprobar si Güler y Bernardo pueden formar pareja en el centro del campo, sin sacrificar las soluciones ofensivas que ofrecen Vinícius y Diomande por las bandas.

De este modo, la lesión de Tchouaméni podría pasar de ser un problema en los planes del Real Madrid a convertirse en una nueva oportunidad para que Vinícius recupere la titularidad, después de que su gran nivel con la selección de Brasil le haya abierto la puerta a un regreso con fuerza. El duelo ante el Celta de Vigo será así una prueba importante para las decisiones de Mourinho, que cuenta con una gran abundancia de talento ofensivo, pero necesita encontrar el espacio adecuado para cada jugador dentro de su once.