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Hussein Hamdy
Traducido por

Una interrupción repentina desconcierta el partido de la Supercopa de África

Sundowns FC vs USM Alger
Sundowns FC
USM Alger
CAF Supercopa
Sudáfrica
Argelia

¿Se reanudará el enfrentamiento?

El partido entre el Unión de Argel y el Mamelodi Sundowns sudafricano, en la final de la Supercopa Africana, se detuvo tras el final de la primera mitad.

Esto ocurrió debido a la caída de lluvia sobre el estadio Loftus Versfeld de Pretoria, lo que provocó el retraso en el inicio de la segunda mitad.

El Unión de Argel había terminado la primera mitad por delante con un resultado de 2-1, en un enfrentamiento que vivió emoción temprana entre ambos equipos.

Zakaria Draoui abrió el marcador para el conjunto argelino en el minuto cuatro, antes de que el Sundowns lograra el empate por medio de Tebogo Mokoena, y luego Saadi Redouani devolvió la ventaja al Unión de Argel.

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La lluvia impuso la detención del juego después del descanso, en medio de la dificultad para reanudar el partido antes de verificar las condiciones del terreno de juego y la seguridad de los jugadores.

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